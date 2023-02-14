Bülent Arınç fitili ateşlemişti: Seçim ertelenecek mi? AK Parti Sözcü Çelik açıkladı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçimin deprem felaketi nedeniyle erteleneceği yönündeki tartışmalara ilişkin konuştu.

Melahat Ersoy
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Bülent Arınç fitili ateşlemişti: Seçim ertelenecek mi? AK Parti Sözcü Çelik açıkladı!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketleriyle sarsıldı. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketi nedeniyle Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken bir anda seçimlerin akıbeti merak konusu oldu.

Bülent Arınç fitili ateşlemişti: Seçim ertelenecek mi? AK Parti Sözcü Çelik açıkladı!

BÜLENT ARINÇ'IN AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Bu konuda eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, "Ne mayısta ne de haziranda seçim olmaz, olamaz. Devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım" çıkışı sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Yüreğir Belediyesi'nde AA'ya açıklamalarda bulunan Çelik, şuanda deprem enkazında kalan vatandaşların derdinde olduklarını söyledi.

Bülent Arınç fitili ateşlemişti: Seçim ertelenecek mi? AK Parti Sözcü Çelik açıkladı!

"HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRU BULMAYIZ"

Çelik şunları söyledi.

"Şu anda biz canlarımızı enkazdan kurtarmanın derdindeyiz. Şu anda biz yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Canlarımızı kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmayı çok yanlış buluruz. Hiçbir şekilde doğru bulmayız. Bugün tek gündemimiz var. Bu canlarımızı nasıl kurtarırız. Bu yaraları nasıl sararız. Dışarıda evsiz kalmış vatandaşımızın yanında olmaya nasıl devam ederiz. Bu afetle verdiğimiz mücadeleyi sahadan hiç ayrılmadan nasıl sürdürürüz... Onun dışında seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil. Cenazelerimizi defnederken, yaralı insanımıza sahip çıkarken böyle bir şeyi hiçbir şekilde konuşmayız. Bu tip konuşmaların da bizimle bir ilgisi yoktur."

Bülent Arınç fitili ateşlemişti: Seçim ertelenecek mi? AK Parti Sözcü Çelik açıkladı!

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