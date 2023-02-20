Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinen'ı Ankara Esenboğa Havaalanındaki şeref salonunda kabul etti. Blinken önceki gün mevkiidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile deprem bölgesin giderek çalışmaları yakından takip etmişti.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü!

Kahramanmaraş depremi sonrası tüm dünya taziye mesajlarını iletti. Amerika deprem sonrası üzüntülerini belirtmiş ve bölgeye yardım göndermişti. Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken' da ülkemize geçmiş olsun dileklerini ileterek ziyarette bulundu. Mevlüt Çavuşoğlu ile Hatay'da bir araya gelen Antony Blinken deprem bölgesini helikopterle havadan inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü!

ERDOĞAN BLİNKEN'I ŞEREF SALONUNDA AĞIRLADI

Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ülkesine geri dönmeden önce Ankara'da bulunan Esenboğa Havaalanında Recep Tayyip Erdoğan'la şeref salonunda görüştü.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hatay'da yaşanan depremin büyüklüğü şaşırttı! 3 kilometrelik yol çöktü!
Hatay'da yaşanan depremin büyüklüğü şaşırttı! 3 kilometrelik yol çöktü!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları başladı! Arama kurtarma çalışmalarının sonuna gelindi!
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları başladı! Arama kurtarma çalışmalarının sonuna gelindi!
Muratpaşa belediyesi kente gelen depremzedeler için ev eşyası ücretsiz mağaza yardım kampanyası başlattı
Muratpaşa belediyesi kente gelen depremzedeler için ev eşyası ücretsiz mağaza yardım kampanyası başlattı
Son Haberler
Nasser Saleh Al Khalfan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Saleh Al Khalfan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nasser Saleh Al Khalfan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Saleh Al Khalfan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Anguiano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Anguiano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Anguiano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Anguiano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulrasheed Umaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrasheed Umaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulrasheed Umaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrasheed Umaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevon Lambert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevon Lambert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevon Lambert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevon Lambert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Duyarlı vatandaş enkazda bulduğu para kasasını arama kurtarma ekiplerine teslim etti!
Duyarlı vatandaş enkazda bulduğu para kasasını arama kurtarma ekiplerine teslim etti!
Oruçlu olan bir depremzede tüm ısrarlara rağmen akşam ezanını bekledi! O anlar yürekleri ısıttı!
Oruçlu olan bir depremzede tüm ısrarlara rağmen akşam ezanını bekledi! O anlar yürekleri ısıttı!
Çok Okunanlar
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Hatay'da yaşanan depremin büyüklüğü şaşırttı! 3 kilometrelik yol çöktü!
Hatay'da yaşanan depremin büyüklüğü şaşırttı! 3 kilometrelik yol çöktü!
İsrailli arama kurtarma ekipleri tarihi eserleri ülkelerine kaçırdı!
İsrailli arama kurtarma ekipleri tarihi eserleri ülkelerine kaçırdı!
AFAD genelge yayımladı! Riskli binalara eşya almak için giriş kesinlikle yasak! Eşya yardımı için açıklamada bulundu!
AFAD genelge yayımladı! Riskli binalara eşya almak için giriş kesinlikle yasak! Eşya yardımı için açıklamada bulundu!
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!