Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü!

Kahramanmaraş depremi sonrası tüm dünya taziye mesajlarını iletti. Amerika deprem sonrası üzüntülerini belirtmiş ve bölgeye yardım göndermişti. Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken' da ülkemize geçmiş olsun dileklerini ileterek ziyarette bulundu. Mevlüt Çavuşoğlu ile Hatay'da bir araya gelen Antony Blinken deprem bölgesini helikopterle havadan inceledi.

ERDOĞAN BLİNKEN'I ŞEREF SALONUNDA AĞIRLADI

Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ülkesine geri dönmeden önce Ankara'da bulunan Esenboğa Havaalanında Recep Tayyip Erdoğan'la şeref salonunda görüştü.