Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te konuştu: "İki ay içinde 200 bin konutun inşasına başlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesi Gaziantep'te yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 2 ay içinde 18 bin 544'ü Gaziantep'te olmak üzere toplamda 200 bin konutun inşasına başlıyoruz. Ağrına hafifine bakmadan şehirlerimizi güvenli ve huzurlu yerleşim yerleri haline getirmekte kararlıyız" dedi.

Melahat Ersoy
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te konuştu: "İki ay içinde 200 bin konutun inşasına başlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıcı bir etki yarattığı Gaziantep'te incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te konuştu: İki ay içinde 200 bin konutun inşasına başlıyoruz

İslahiye'de Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Biz burada sizleri dinlemek için varız. İslahiye Gaziantep'in ilçeleri arasında depremden en çok etkilenen ilçelerimiz arasında yer alıyor. Elektrik ve su alt yapısı konusunda herhangi bir sıkıntı kalmadı. Doğal gaz ile sıkıntıları da çözüme kavuşturmak için gayret ediyoruz.

"1797 KONUTUN İNŞA SÜRECİ HEMEN YARIN BAŞLIYOR"

Önümüzdeki 2 ay içinde 18 bin 544'ü Gaziantep'te olmak üzere toplamda 200 bin konutun inşasına başlıyoruz. İslahiye'de 5 bin 175 bağımsız bölüm yıkılacak. Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te konuştu: İki ay içinde 200 bin konutun inşasına başlıyoruz

"AMACIMIZ EVLERİ BİR YIL İÇİNDE TAMAMLAMAKTIR"

Ağrına hafifine bakmadan şehirlerimizi güvenli ve huzurlu yerleşim yerleri haline getirmekte kararlıyız. Sıfırdan başlayacağız, güçlendirme değil. Burada oturanlar özgüvenli şekilde otursunlar istiyoruz. Amacımız evleri bir yıl içinde tamamlamaktır.

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