Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Hatay'da incelemelerde bulundu!

Kahramanmaraş'ta meydan gelen deprem sonrası 10 büyük ilde incelemelerde bulunan Recep Tayyip Erdoğan depremin 15. gününde MHP Lideri Devlet Bahçeli ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Hatay'da bir araya gelen ikilinin ardından diğer bakanlarda incelemeye katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Hatay'da incelemelerde bulundu!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası depremi vuran 10 ilde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremin 15. gününde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte depremin vurduğu Hatay’da incelemelerde bulundu.

BAKANLARLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, depremin vurduğu Hatay’da bir araya geldi. Antakya’da incelemelerde bulunan Erdoğan ve Bahçeli’ye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerle tek tek görüşen iki lider, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan ve Bahçeli arama kurtarma ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Hatay'da incelemelerde bulundu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Hatay'da incelemelerde bulundu!

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