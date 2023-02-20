Uzmanlar, Hatay'daki 6.4 depremi değerlendirdi: "Biz Adana ve Hatay'ı uyarmıştık zaten. Beklediğimiz depremdi"

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından yaralarını sarmaya çalışırken bir şiddetli deprem daha meydana geldi. Bu kez saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından 20.07'de Samandağ ilçesinde yerin 7 km altında 5.8 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

Depremlerin ardından bazı binalar yıkılırken 3 kişi hayatını kaybetti, 213 kişi hastanelere sevk edildi, 3 enkazda ise arama ve kurtarma çalışması başladı. Yaşanan depremleri uzmanlar değerlendirdi.

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HASAN SÖZBİLİR: "BÜYÜK DEPREM ANTAKYA FAYINI TETİKLEDİ"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremden sonra oluşan gerilim birikmesiyle Antakya fayının kırıldığını söyledi.

Sözbilir, AA muhabirine, ilk bilgilerin Hatay'daki depremlerin sismik kaynağının Antakya fayı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Antakya fayında geçen hafta gözlem yaptığını ifade eden Sözbilir, "İlk büyük depremden sonra kırılan fayın güney ve kuzey ucunda gerilim birikimi olmuştu. Antakya fayı bu strese dayanamadı ve kırıldı. Büyük deprem Antakya fayını tetikledi. Geçen hafta bu fay üzerinde yaptığımız gözlemlerde fayın kırılmaya karşı zorlandığını gösteren çatlaklar gözlemiştik" diye konuştu.

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Prof. Dr. Sözbilir, halkın hasarlı binalara girmemesi, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması ve telefonların kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

GÖRÜR: "BEKLEDİĞİMİZ DEPREMDİ, ZAMANINI BİLMİYORDUK"

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür depremle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz Adana ve Hatay'ı uyarmıştık zaten. Beklediğimiz depremdi. Zamanını bilmiyorduk tabii ki ama bu bölgeye dikkat edin dedik. Ben şu anda daha büyük deprem beklemiyorum. Bir Adana kaldı. Adana'da da bu deprem gerçekleşirse, Doğu Anadolu fayı büyük ölçüde enerjisini boşaltmış olacak. Ben bu depremde tsunami beklemiyorum. Ama her ihtimale karşı böyle bir uyarı yapılmış olabilir. Yine de gereğini yapmak, uyarılara dikkat etmek lazım. Bingöl'e kadar olan kısımda, Hatay ve Kahramanmaraş'ta daha büyük bir deprem beklemiyorum. Biz Kıbrıs'ta da bu depremlerden sonra hareketlilik olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle kuzey tarafta hareketlenme olmuş olabilir. Özellikle Adana ve Kıbrıs arasında bir deprem meydana gelirse, Doğu Anadolu fayı uykuya geçebilir."

OKAN TÜYSÜZ: "6.4 YÜZEYE ÇIKAN VE YÜZEY KIRIĞI YARATAN BİR FAYDIR"

Yerbilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz şu ifadeleri kullandı:

" Bu tetiklenen bir deprem bu artçı bir deprem değil. Antakya'nın içerisinden Akdeniz'e bir fay var. Avrupa Sismoloji Ajansı bunu 6.6 olarak veriyor. Kırılan fayın stres biriktiren yeriydi. Göksun-Savrun Fayı yine deprem oluşturabilecek bir bölge. Orada birkaç bin yılda bir deprem oluyor ama dengeler büyük ölçüde değişti. 6 Şubat’ta olan depremin kuzeyi. Bingöl-Palu bölgesi de stres biriken ve tetikleme olacak olan bölgeler. Bu bölgelerde dikkatli olmak gerekiyor. 6.4 yüzeye çıkan ve yüzey kırığı yaratan bir faydır. Antakya-Samandağ'da arasında bu büyüklükte bir tane daha olabilir."

İnşaat ve Deprem Yüksek Mühendisi Mehmet Emre Özcanlı, "Yol deprem kırığı değil. Bu bir boşluktan kaynaklanıyor. Normalde köprülerin kenarların bir boşluk olur. Genleşmeden dolayı yol bir birinden ayrılarak aşağı çökmüş. 6.4 bir deprem buna sebep olabilir. Depremin ivmesi önemli" dedi.

ŞÜKRÜ ERSOY: "BUNDAN SONRA YAŞANACAK ARTÇILAR BUNLARA YAKIN OLACAK"

CNN Türk Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy şunları kaydetti.

" 6.4 karada olan bir deprem olduğu için tsunamiye neden olmaz ama AFAD'ın uyarısında bir yükselme olacağı söylendi. Bu olabilir tabii. Dikkate alınması gerekiyor. Bu yeni bir deprem. Artçı bir deprem olması için önceki depremlerle aynı yerde olması gerekiyor. Kaç günden beri binalara girmeyin diye uyarılıyordu. Bundan sonra yaşanacak artçılar bunlara yakın olacak. Hatay baştan başa kırıldı. Ben normal şartlarda Hatay’da daha büyüğünü beklemiyorum."

DOÇ. DR. BÜLENT ÖZMEN: "ANCAK BU FAYDA DA 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM OLACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ"

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, yaşanan deprem hakkında şunları kaydetti.

"Bağımsız Deprem derken şunu vurgulamakta fayda var. 6 Şubat depreminin tetiklediği bir deprem oldu. Fay izi takip edildiğinde bugün meydana gelen depreme kadar kırık uzanmamıştı. Bu deprem 6 Şubat depremlerinin tetiklemesi sonucu meydana geldi. Depremin ardından artçıların olabileceği söylenmişti. Bunun yanında bu bölgedeki faylarda gerilim yüklenmesi olmuştu. Bu ve buna benzer depremlerin bölgede olma olasılığı vardı. Antakya Samandağ'da bulunan vatandaşlarımız bu geceyi dışarda geçirmeliler. Binalardan kesinlikle uzak durulmalı. Bu büyüklükteki depremler geniş alanlardan hissedilebilir. Antakya fayının Kıbrıs'ın güneyinden ileriye doğru gittiğini biliyoruz. Bu depremle fayın tamamın kırılıp kırılmadığını söylemek pek mümkün değil. Kırılmayan fayın ne zaman kırılacağı da belli değil. Ancak bu fayda da 6 büyüklüğünde bir deprem olacağını söyleyebiliriz. Bu bölgenin bu gecelerde tetikte olması lazım. Artçı şokların dağılımına göre ileriye doğru projeksiyonlar yapabiliriz."