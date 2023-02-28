Adana'da kan donduran olay: Bir kadın ve bir erkeği başından vurdular

Alınan bilgilere göre olay Çukurova ilçesine bağlı Örcün Mahallesi’nde ormanlık alanda meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SİLAHLA BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULDULAR

Bölgeye gelen ekipler bir erkek ve bir kadını, silahla başından vurulmuş halde buldu.

ACI HABER

Sağlık ekipleri, erkek şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi, ağır yaralanan kadın ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Kadının tedavisi devam ediyor.

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KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri yaralı kadının Zülfiye D. (24), ölen erkeğin de Abdülsamet Kocaman olduğunu belirledi.

Polis olayı gerçekleştiren kişi ve kişileri yakalama çalışmaları sürüyor.