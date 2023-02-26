Son dakika | Bakan Özer duyurdu: Adana'da eğitime yeniden ara verildi

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilediği illerden olan Adana'da açıklamalarda bulundu. Okulların durumu hakkında konuşan Bakan Mahmut Özer, "Veriler her geçen gün değişiyor. Bu değişen verilere göre aldığımız kararları da biz güncelliyoruz" dedi.

"DURUMU TEKRAR KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

Bakan Özer sözlerine şöyle devam etti:

"Adana ilimizde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlayacağımızı açıklamıştık. Bu başlangıç tarihini yeni verilere göre 13 Mart tarihine ertelemiş bulunuyoruz. Yani 13 Mart'ta yeni verilere göre tekrar verileri güncelleyerek inşallah durumu tekrar kamuoyuyla paylaşacağız."