Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem felaketi 11 ilimizi etkiledi. Deprem felaketinin ardından vatandaşlar yaraların sarılması için adımlar atarken eğitim-öğretime de ara verildi. Bunun üzerine Adana'da açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitime ara verildiğini açıkladı. Bunun üzerine Adana'da okullar tatil mi 2023? Okular var mı? Adana'da Okullar ne zaman açılıyor, açılacak? sorularının yanıtları araştırılıyor.

ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ 2023?

Adana'da okullar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarına göre 13 Mart tarihine kadar ertelendi.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Adana ilimizde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlayacağımızı açıklamıştık. Bu başlangıç tarihini yeni verilere göre 13 Mart tarihine ertelemiş bulunuyoruz. Yani 13 Mart'ta yeni verilere göre tekrar verileri güncelleyerek inşallah durumu tekrar kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

OKULAR VAR MI? ADANA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR, AÇILACAK?

Adana'da okul olmayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre okullar, bir değişiklik olmaz ise 13 Mart'ta açılacak.

Haberin Devamı

Bakan Özer şunları kaydetti:

"10 ilde çok dinamik bir süreç yaşıyoruz. Veriler her geçen gün değişiyor ve aldığımız kararları her geçen gün güncelliyoruz. Adana'da eğitim öğretime 1 Mart tarihinde başlayacağımızı açıklamıştık ancak bunu yeni verilere göre 13 Mart tarihine ertelemiş bulunuyoruz. 13 Mart tarihinde de yeni verileri güncelleyerek durumu tekrar kamuoyu ile paylaşacağız."