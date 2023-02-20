MHP'li Lütfi Kaşıkçı, canlı yayında depreme yakalandı! Röportajı bırakıp dışarı çıktı! İşte o anlar...

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, canlı yayında röportaj verdiği sırada depreme yakalandı.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bu kez Hatay'da şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat saat 20.04'te merkez üssü Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MHP'li Lütfi Kaşıkçı, canlı yayında depreme yakalandı! Ardına bakmadan dışarı kaçtı! İşte o anlar...

ŞİDDETLİ ARTÇI DEPREM

Bu depremden 3 dakika sonra saat 20.07'de Samandağ merkezli yerin 7 km altında 5.8 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

MHP'li Lütfi Kaşıkçı, canlı yayında depreme yakalandı! Ardına bakmadan dışarı kaçtı! İşte o anlar...

MHP'Lİ VEKİL DEPREME YAKALANDI

Yaşanan depremin ardından vatandaşlar, panikle dışarı çıkarken deprem anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

MHP'li Lütfi Kaşıkçı, canlı yayında depreme yakalandı! Ardına bakmadan dışarı kaçtı! İşte o anlar...

Bengü Türk kanalında muhabir Güven Erdoğan'a röportaj veren MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı canlı yayında depreme yakalandı. Deprem hisseden Kaşıkçı, röportajı yarıda bırakarak dışarı kaçtı.

MHP'li Lütfi Kaşıkçı, canlı yayında depreme yakalandı! Ardına bakmadan dışarı kaçtı! İşte o anlar...

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