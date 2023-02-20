MHP'li Lütfi Kaşıkçı, canlı yayında depreme yakalandı! Röportajı bırakıp dışarı çıktı! İşte o anlar...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bu kez Hatay'da şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat saat 20.04'te merkez üssü Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ŞİDDETLİ ARTÇI DEPREM

Bu depremden 3 dakika sonra saat 20.07'de Samandağ merkezli yerin 7 km altında 5.8 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

MHP'Lİ VEKİL DEPREME YAKALANDI

Yaşanan depremin ardından vatandaşlar, panikle dışarı çıkarken deprem anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

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Bengü Türk kanalında muhabir Güven Erdoğan'a röportaj veren MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı canlı yayında depreme yakalandı. Deprem hisseden Kaşıkçı, röportajı yarıda bırakarak dışarı kaçtı.