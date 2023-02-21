Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mersin İlimiz genelinde 21.02.2023 Salı günü eğitim öğretime (1) gün ara verilmiş, okullar tatil edilmiştir.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır."

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bu kez Hatay'da şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat saat 20.04'te merkez üssü Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Bu depremden 3 dakika sonra saat 20.07'de Samandağ merkezli yerin 7 km altında 5.8 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

Deprem çevre illerde ve Mersin'de de hissedildi.