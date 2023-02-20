Öleceğini biliyormuş gibi vasiyetini yazdı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası genç bir kız öleceğini hissetmiş gibi vasiyetini yazdı. Annesine hac ve umre parasını bıraktı. Hatay'da yaşayan genç kız ve annesi ne yazık ki enkazdan sağ kurtulamadı.

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Öleceğini biliyormuş gibi vasiyetini yazdı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası yürekleri burkan hikayeler gün yüzüne çıkmakta. Enkazlar kaldırılırken çıkan acıklı hikayelerden biri de depremde hayatını kaybeden Ayşegül Çin'e ait. Ayşegül enkaz altında vasiyetini yazmış ve ne yazık ki enkaz altında yaşamını yitirdi.

Öleceğini biliyormuş gibi vasiyetini yazdı!

ÖLECEİĞİNİ HİSSETMİŞ GİBİ VASİYET ETTİ

Çin'in vasiyetinde, "Bana bir şey olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir. Bunları hac ve umre için kullanmasını isterim" yazıyordu. Ayşegül Çin ve annesi Meryem Çin, Hatay Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki Süleyman Mutlu Apartmanı'nda yaşıyorlardı. Ne yazık ki depremde Ayşegül annesi ile birlikte depremde yaşadıkları evin yıkılmasıyla hayatlarını kaybetti.

Öleceğini biliyormuş gibi vasiyetini yazdı!

ALTINLARI KARDEŞİ TESLİM ALDI

Yıkılan binada çalışma yapan İstanbul Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekipleri, enkaz altında buldukları Ayşegül Çin'e ait altınları, kardeşi Hüseyin Çin'e teslim etti. Bekar olduğu öğrenilen Ayşegül Çin'in, altınların bulunduğu çantanın içine vasiyet notu bıraktığı görüldü. Arama kurtarma ekibi gönüllüsü Ayfer Şen'den teslim alan kardeş Hüseyin Çin, annesi ve ablasını kastederek, "Bu dünyaya ait değillerdi, altınlar abimin çocuklarına gidecek" dedi.

Öleceğini biliyormuş gibi vasiyetini yazdı!

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