Çocuklar depremzedeleri unutmadı, mektup yolladı: “Dualarımızı hiçbir zaman eksik etmiyoruz”

Canik Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkisini gösteren depremlerden etkilenen vatandaşlar için ilçede başlattığı yardım seferberliği sürüyor. Depremzedelere yardım edebilmek için ilk günden itibaren örnek bir dayanışma gösteren Canikli vatandaşlar, Canik Belediyesi’nin ilçede oluşturduğu yardım kabul noktasına birçok yardım malzemesi getirmeye devam ediyor. Deprem bölgesine ve Canik’e gelen depremzedelere ulaştırılmak üzere belediye personeli tarafından teslim alınan yardım kolilerinin içinden çıkan Canikli çocukların depremzedeler için kaleme aldığı notlar, mektuplar herkesi duygulandırdı.

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"EN KISA ZAMANDA BİTECEK"

Canik Belediyesi’nin depremzedeler için ilçede başlattığı yardım kampanyasında ilçe halkının getirdiği yardım kolilerin içerisinden çıkan Canikli çocuklara ait notlar okuyanları duygulandırıyor. Kendi oyuncaklarını deprem bölgesindeki çocuklara gönderen bir çocuğun yazdığı notta, “Merhabalar, ilk öncelikle sizlere sağlık en fazla olarak da sabır diliyorum. Dualarımızı hiçbir zaman eksik etmiyoruz. En kısa zamanda bitecek İnşallah” ifadeleri yer aldı.

"ZOR GÜNLERİ EL ELE ATLATACAĞIZ"

Annesinin kendisi için aldığı kıyafetleri depremzedelere gönderen bir çocuğun yazmış olduğu notta ise “Her daim dualarımdasınız. Bu pakettekiler hiç kullanılmamış eşyalar. Hep gönlümüzdesiniz. Bu zor günleri el ele atlatacağız” ifadelerinde bulundu. Canikli vatandaşlardan sınıflandırmak ve depremzedelere ulaştırmak üzere yardım kolileri teslim alan belediye personelleri ve gönüllü vatandaşlar, Canikli çocukların yazmış olduğu notlar karşısında duygulandı.

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"DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İlçedeki tüm vatandaşların depremzedelere yardım etmek için seferber olduğunu, yardımların depremzedelere ulaştırıldığını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı,

“Ülkemizi derinden yaralayan depremin hemen ilk gününden itibaren ilçemizde yediden yetmişe tüm vatandaşlarımız depremzede kardeşlerimize yardım etmek, ihtiyacını karşılamak için seferber oldu. Çocuklarımız oyuncaklarını, kumbaralarında biriktiği paraları deprem bölgesine yolladı. Onların yazdıkları notlar, çizdikleri resimler hepimize duygu dolu anlar yaşattı. Alicenap milletimiz, dayanışması ile tüm dünyaya örnek oldu. Vatandaşlarımızdan gelen yardımları deprem bölgesine, ilçemize gelen depremzede kardeşlerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Biz biriz, birlikte güçlüyüz. Depremzede kardeşlerimizi için seferber olan, yüreğini ortaya koyan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz” dedi.