Deprem bölgesinde yağış olacak mı? Meteoroloji Uzmanı açıkladı

Türkiye, 6 Şubat’ta sabah saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde ve öğle vakti saat 13.24’te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Depremlerin yaraları sarılmaya devam ederken bölgedeki hava durumu da merak konusu olmaya başladı. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, depremden etkilenen illerde yağış beklenmediğini dile getirdi.

"YAĞIŞ BEKLENMİYOR"

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olduğuna dikkat çeken Macit, “Önümüzdeki günlerde Perşembe gününden başlayarak hafta sonu dahil olmak üzere deprem bölgesinde yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklığı da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlayacak. Gece sıcaklıkları özellikle Kahramanmaraş ve Malatya’nın yükseklerinde yer yer eksili değerlerde. Diğer illerde ise özellikle sıcaklıkların artı olmasını bekliyoruz. Gündüz sıcaklıkları yükselme trendine devam ediyor. Maraş’da 12-13 derece daha sonra hafta sonunda 15-16’ya kadar çıkacak. Aynı şekilde Malatya’da 15-16 derece civarında. Adana’da, Hatay’da, Gaziantep’de ise 20 derecenin üzerine kadar hava sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 4-5 günlük periyotta meteorolojik olarak önemli bir hadise beklentimiz yok. Yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı da mevsim normallerinin üzerinde deprem bölgesinde” ifadelerini kullandı.