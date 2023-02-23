Çocuklarını göremediği iddia edilen baba ortalığı karıştırdı! Eski eşini bıçakla rehin aldı!

Alınan bilgilere göre olay bugün saat 14.00 sıralarında Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yaşandı.

TARTIŞMA YAŞADI, REHİN ALDI

B.G. isimli kişi, çocuklarını göremediği gerekçesiyle boşandığı karısı S.T.'nin işyerine gitti. Burada eşiyle tartışma yaşayan B.G. S.T.'yi bıçakla rehin aldı.

OLAY YERİNE ÇOCUKLARI GETİRİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin 1 saatlik ikna çabalarının ardından B.G., olay yerine getirilen 2 çocuğunu gördükten sonra polis ekiplerine teslim oldu.

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Gözaltına alınan B.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Rehin alınan S.T. ise sağlık durumunun kontrol edilmesi için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.