Evin yolunu unutan fok balığı! Kendini Ayvalık'ta buldu!

Sabah saatlerinde Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sokak arasında gezen fok balığını gören ilçe halkı şaşırdı. Vatandaşlar tarafından yakalanan fok balığı daha sonra doğal yaşam alanı olan denize bırakıldı. O anlar ise vatandaşların kamerasına yansıdı. Araçların arasında gezen fok balığı vatandaşları hayrete düşürdü. Hızla sokak aralarından kaçan fok balığı izini kaybettirince vatandaşlar aramaya koyuldu. Özel bir balık ağı ile yakalanan fok kısa bir kaçış serüveninin ardından tekrar denize kavuştu. Mahalle halkı bu ilginç olayı kameraya kayıt etti. Fok balığının sokakta sakin sakin gezmesi dikkatleri çekti.

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NESİLLERİ TÜKENMEK ÜZERE

Soğuk ve ılıman denizlerin kıyılarında yaygındırlar, tropik denizlerde çok az türleri bulunur. Nesli tükenmekte olan Akdeniz fokları az sayıda oldukları ve hem karada hem de denizde yaşayabilen bir canlı olduğu bilinmektedir. Fok balıkları 110–140 cm uzunluğa ve 50 kg'dan biraz fazla bir ağırlığa ulaşabilmektedirler.