Kahraman köpek Proteo'nun adı Kocaeli'de yaşatılacak!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası tüm Türkiye ve dünyadan arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmişti. Meksikalı arama kurtarma ekibinin üyesi Proteo adlı köpek ne yazık ki yaşlı olması nedeniyle enkaz çalışmaları sırasında yaşamını yitirmişti. Proteo'nun adı Kocaeli Başiskele'de kurulan hayvan barınağında yaşatılacak.

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Kahraman köpek Proteo'nun adı Kocaeli'de yaşatılacak!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası 11 ilde büyük yıkımalar gerçekleşmişti. Yaşanan deprem felaketinden sonra enkaz altında kalan vatandaşları sağ kurtarmak için adeta zamana karşı verilen yarışa destek olmak amacıyla dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri Türkiye’ye gelmeleri için çağrı yapılmıştı. Meksika'da yardım çağrısına cevap veren ülkeler arasında yerini aldı. Türkiye’ye ulaşan 10 kişilik kurtarma ekibinin bir parçası olan Proteo adlı köpek ise birçok cana umut olmuştu. Kahraman köpek, arama kurtarma çalışmaları esnasında hayatını kaybetmişti. Meksikalı ekibin çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte ülkesine götürülen ve alkışlar eşliğinde karşılanan Proteo'nun eğitmeni Carlos Villed ise yaptığı açıklamada, köpeğin sosyal medyada iddia edildiği gibi göçük altında kalarak değil, yaşlığa bağlı olarak öldüğünü açıklamıştı.

Kahraman köpek Proteao'nun adı Kocaeli'de yaşatılacak!

PROTEO'NUN ADI YAŞATILACAK

Kocaeli'de Başiskele Belediyesi tarafından kısa süre önce yapımı tamamlan sokak hayvanlarının tedavi, bakım, beslenme ve rehabilitasyonu gibi daha birçok ihtiyacının karşılanacağı "Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne" kahraman köpek Proteo'nun ismi verildi. Sepetlipınar Mahallesi’nde hizmet veren yaklaşık 6 bin 100 metrekare alan üzerine kurulan bakımevi 164 metrekare idari bina, 435 metrekare barınaklardan oluşuyor. İdari binada 2 veteriner odası, ameliyathane, muayene odası, seminer odası ve bekleme odası yer aldığı merkezde, depremin simgelerinden biri haline gelen Proteo'nun anısı yaşatılacak.

Kahraman köpek Proteao'nun adı Kocaeli'de yaşatılacak!

"PROTEO BURADA YAŞAYACAK"

Önemli bir karara imza atan Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, "Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinin açılışına hazırlık yapıyorduk. Çok önemli bir felaket yaşadık, asrın felaketini yaşadık ve bu asrın felaketinde dünyanın her yerinde ülkemize arama kurtarma ekipleri ve arama kurtarma köpekleri geldi. Bunların içerisinde Türkiye’de arama kurtarma faaliyetlerine katılan Proteo isimli köpeğimiz, arama kurtarma çalışmaları esnasında hayatını kaybetti. Meksika'ya uzun yıllar hizmet etmiş, ülkemizde hayatını kaybeden ve Meksikalıların törenle karşıladığı Proteo isimli köpeğimizin ismini, yeni biten sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine vermeye karar verdik. Proteo ismi uzun yıllar boyunca bu sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde anılmış olacak, burada yaşayacak” ifade etti.

Kahraman köpek Proteao'nun adı Kocaeli'de yaşatılacak!

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