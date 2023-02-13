Depreme Adıyaman'da yakalanmıştı! Kahtalı Mıçe'nın 25 yakını hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depreme Adıyaman'da yakalanan Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Aslan'ın ailesinden 25 kişi, depremde hayatını kaybetti.

Melahat Ersoy
Editör
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Depreme Adıyaman'da yakalanmıştı! Kahtalı Mıçe'nın 25 yakını hayatını kaybetti

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük bir felaket yaşadı. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketinde can kaybı günden güne artmaya devam ediyor.

Depreme Adıyaman'da yakalanmıştı! Kahtalı Mıçe'nın 25 yakını hayatını kaybetti

Vatandaşlar yaralı olarak hayatına devam ederken en büyük acılardan birini de Türk Halk müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Aslan yaşadı.

AİLESİNDEN ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

2.Sayfa'nın haberine göre depreme Adıyaman'da yakalanan Aslan'ın 25 yakınının deprem felaketinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Depreme Adıyaman'da yakalanmıştı! Kahtalı Mıçe'nın 25 yakını hayatını kaybetti

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