Depreme Adıyaman'da yakalanmıştı! Kahtalı Mıçe'nın 25 yakını hayatını kaybetti

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük bir felaket yaşadı. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketinde can kaybı günden güne artmaya devam ediyor.

Vatandaşlar yaralı olarak hayatına devam ederken en büyük acılardan birini de Türk Halk müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Aslan yaşadı.

AİLESİNDEN ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

2.Sayfa'nın haberine göre depreme Adıyaman'da yakalanan Aslan'ın 25 yakınının deprem felaketinde hayatını kaybettiği öğrenildi.