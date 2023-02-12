Son dakika | Adıyaman'da yıkılın binaların müteahhitleri hakkında flaş gelişme!

Son dakika... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem felaketinde Adıyaman ilinde birçok bina yıkıldı. Yıkılan binaların müteahhitleri için de harekete geçildi.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polisi, savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde deprem sonrası ülkeden kaçmaya kalkışan müteahhitler hakkında çalışma gerçekleştirdi.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Adıyaman’da yıkılan birçok binanın müteahhitleri olan Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

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ÜZERİNDEN YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇIKTI

Zanlıların, İstanbul Havalimanı'nda yakalandıklarında üzerlerinden 16 bin dolar ve 20 bin TL para çıktı.

Müteahhitler, karakola götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor.