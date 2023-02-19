Son dakika | AFAD ve Kandilli açıkladı: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası artçı sarsıntılar sürüyor. Bu kez Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem oldu.
AFAD verilerine göre deprem saat 15.04'de yerin 7 km altında 4.7 büyüklüğünde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 19, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-02-19
Saat:15:04:32 TSİ
Enlem:38.277 N
Boylam:38.233 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/rdDgejF6Mt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 5 km altında 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 19, 2023
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) https://t.co/WtSb0jJkB0
19.02.2023, 15:04:32 TSİ
Büyüklük: 4.7
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
AFAD 19 ŞUBAT 2023 PAZAR SON DEPREMLER LİSTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 19 Şubat 2023 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 19 ŞUBAT 2023 PAZAR
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.