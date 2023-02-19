Son dakika | AFAD ve Kandilli açıkladı: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | AFAD ve Kandilli açıkladı: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası artçı sarsıntılar sürüyor. Bu kez Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem oldu.

AFAD verilerine göre deprem saat 15.04'de yerin 7 km altında 4.7 büyüklüğünde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 5 km altında 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD 19 ŞUBAT 2023 PAZAR SON DEPREMLER LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 19 Şubat 2023 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Son dakika | AFAD ve Kandilli açıkladı: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 19 ŞUBAT 2023 PAZAR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

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