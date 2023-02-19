Deprem bölgesinden dönüşte feci kaza: Süleyman Kayar ile Mahmut Kayar öldü, 3 kişi yaralandı

Deprem bölgesine yardım götüren vatandaşlar, dönüş yolunda kaza yaptı. Feci kazada Süleyman Kayar ile Mahmut Kayar hayatını kaybetti, araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Alınan bilgilere göre kaza Kuzey Marmara Otoyolu Bayraktar mevkiinde meydana geldi. Sürücü Nurullah C. hakimiyetindeki 34 RB 884 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Feci kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Deprem bölgesinden dönüşte feci kaza: Süleyman Kayar ile Mahmut Kayar öldü, 3 kişi yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Süleyman Kayar ile Mahmut Kayar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Nurullah C. ile Hacı T., ve Göksal A. ise, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Deprem bölgesinden dönüşte feci kaza: Süleyman Kayar ile Mahmut Kayar öldü, 3 kişi yaralandı

DEPREM BÖLGESİNDEN GELİYORLARDI

Vatandaşların deprem bölgesine yardım için gittikleri, dönüş yolunda ise kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Deprem bölgesinden dönüşte feci kaza: Süleyman Kayar ile Mahmut Kayar öldü, 3 kişi yaralandı

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