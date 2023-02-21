Isparta'da çarpışan iki otomobil dere yatağına uçtu: Ölüler ve yaralı var

Isparta'da çarpışan iki otomobil ağaçları devirerek dere yatağına uçtu. Feci kazada Gamze Kılınç ve Özkan Göçer hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Alınan bilgilere göre kaza Isparta-Antalya karayolu Dereboğazı mevkiinde meydana geldi. Antalya yönüne giden sürücü Salman Ünlüsoy (26) hakimiyetindeki 34 FTK 971 plakalı otomobil ile Özkan Göçer (33) yönetimindeki 07 AKS 527 plakalı araç bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Isparta'da çarpışan iki otomobil dere yatağına uçtu: Ölüler ve yaralılar var

DERE YATAĞINA UÇTULAR

İki araç çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak uçurum kenarındaki ağaçları devirerek dere yatağına uçtu.

Isparta'da çarpışan iki otomobil dere yatağına uçtu: Ölüler ve yaralılar var

OLAY YERİNDE FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Özkan Göçer’in kullandığı araçta bulunan Gamze Kılınç (28) ise olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiğini belirledi.

Isparta'da çarpışan iki otomobil dere yatağına uçtu: Ölüler ve yaralılar var

HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN CAN VERDİ

Kazada yaralanan Salman Ünlüsoy ve Özkan Göçer ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özkan Göçer hastaneye götürüldüğü esnada ambulansta hayatını kaybetti.

Isparta'da çarpışan iki otomobil dere yatağına uçtu: Ölüler ve yaralılar var

YARALININ SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU

Hastaneye kaldırılan diğer araç sürücüsü Salman Ünlüsoy’un ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da çarpışan iki otomobil dere yatağına uçtu: Ölüler ve yaralılar var Isparta'da çarpışan iki otomobil dere yatağına uçtu: Ölüler ve yaralılar var

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