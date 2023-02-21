Isparta'da çarpışan iki otomobil dere yatağına uçtu: Ölüler ve yaralı var

Alınan bilgilere göre kaza Isparta-Antalya karayolu Dereboğazı mevkiinde meydana geldi. Antalya yönüne giden sürücü Salman Ünlüsoy (26) hakimiyetindeki 34 FTK 971 plakalı otomobil ile Özkan Göçer (33) yönetimindeki 07 AKS 527 plakalı araç bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

DERE YATAĞINA UÇTULAR

İki araç çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak uçurum kenarındaki ağaçları devirerek dere yatağına uçtu.

OLAY YERİNDE FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Özkan Göçer’in kullandığı araçta bulunan Gamze Kılınç (28) ise olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiğini belirledi.

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HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN CAN VERDİ

Kazada yaralanan Salman Ünlüsoy ve Özkan Göçer ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özkan Göçer hastaneye götürüldüğü esnada ambulansta hayatını kaybetti.

YARALININ SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU

Hastaneye kaldırılan diğer araç sürücüsü Salman Ünlüsoy’un ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.