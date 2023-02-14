İstanbul'da kaza: Otomobil önce araca çarptı sonra restorana daldı

Kadıköy’de kontrolden çıkan otomobil önce bir araca çarptı ardından caddedeki bir restorana daldı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Melahat Ersoy
Editör
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İstanbul'da kaza: Otomobil önce araca çarptı sonra restorana daldı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bağdat Caddesi Çiftehavuzlar mekiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. idaresindeki 34 KZB 02 plakalı otomobil, ara sokaktan caddeye bağlanacağı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce 34 AHA 45 plakalı otomobile çarptı, ardından bir restorana daldı.

İstanbul'da kaza: Otomobil önce araca çarptı sonra restorana daldı

"AYAĞI GAZA SIKIŞMIŞ"

Kaza şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Kaza sebebiyle restoranda maddi hasar oluştu. Olay anını anlatan Murat Demir isimli vatandaş, “Sokaktan çıktı ardından kırmızı arabaya çarptı, sonrasında kafeye daldı. Ayağı gaza sıkışmıştı” dedi.

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