Bakan Hulusi Akar, sığınmacı akını iddialarına yanıt verdi! Ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem felaketinin ardından Türkiye'ye sığınmacı akını olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Bakan Akar, depremin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısını da açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Türkiye'ye sığınmacı akını olduğu yönündeki iddiaların ardından sınır hattında incelemelerde bulundu. Bakan Hulusi Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler eşlik etti. Akar, karadan ve havadan incelemelerde bulunarak, sınırın sıfır noktasındaki hudut karakollarında denetlemelerde bulundu.

Bakan Hulusi Akar, sığınmacı akını iddialarına yanıt verdi! Ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İlk olarak Yayladağı Sınır Kapısı'na giden Hulusi Akar, buradaki faaliyetleri yerinde gördü. Kapıdaki gümrük muhafaza yetkililerine "Suriyeli sığınmacı" iddialarını hatırlatan Akar'a görevliler, "Buradan herhangi bir giriş yok. Aksine kaldıkları yerler zarar gören Suriyelilerin topraklarına tek yönlü olarak kesin dönüşleri var" dedi.

"SORUMLULUK SAHAMIZIN TAMAMI GÜN 24 SAAT ESASIYLA İZLENMEKTEDİR, HUDUTTA HAREKETLİLİK YOK"

Akar, daha sonra Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Uygun Hudut Karakolu'na geçerek, inceleme ve denetlemelerde bulundu. Hudut tekmili de alan Akar, faaliyetlere ilişkin brifingi dinledi ve talimat verdi. Akar'ın "sığınmacıların Türkiye'ye geçişlerinin arttığı" iddiasını hatırlatması üzerine hudut bölük komutanı ile hudut karakolu komutanı, "Sorumluluk sahamızın tamamı termal kameralar, insansız hava araçları ile 7 gün 24 saat esasıyla izlenmektedir. Hudutta bir hareketlilik yok. Şu anda herhangi bir geçiş teşebbüsü söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Bakan Hulusi Akar, sığınmacı akını iddialarına yanıt verdi! Ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Akar, buradaki inceleme ve denetlemelerinin ardından sınır hattının sıfır noktasındaki 1100 rakımlı Denizgören Hudut Karakolu'na geçti. Karakola gelişinde ve gözetleme kulesinde hudut tekmili alan Akar, herhangi bir yasadışı geçiş teşebbüsünün olup olmadığı sorusuna "Hayır" yanıtı almasının ardından faaliyetlere ilişkin brifing aldı ve talimat verdi.

SIĞINMACI AKINI İDDİASI

Sınırdan sığınmacı akını olduğu yönündeki iddialara ilişkin konuşan Akar şunları kaydetti:

"Bazı fitne fesat yuvaları 'sınırlardan sığınmacı akını' olduğuna dair iddiaları ortaya attılar. Bu iddialar tamamen gerçekdışıdır. Ne sınır kapısından ne de sınır hattından geçiş var. Konuyla ilgili yetkililerden bilgi aldık, yerinde incelemelerde bulunduk. Türkiye'ye yoğun geçiş olduğu iddiasının aksine tek yönlü yani Türkiye'den Suriye'ye doğru Suriyeli vatandaşların geçtiğini ifade ettiler."

Bakan Hulusi Akar, sığınmacı akını iddialarına yanıt verdi! Ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

ÜLKESİNE GEÇEN SURİYELİ SAYISINI AÇIKLADI

Akar, ülkesine dönen Suriyeli sayısı hakkında bilgi vererek, "Depremde ailesini, kaldıkları yerleri kaybeden Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına gönüllü olarak döndüklerini belirttiler. Depremden sonra 10 bin 633 Suriyeli topraklarına gönüllü olarak dönmüştür. Dolayısıyla aldığımız bilgiler kapsamında kitle halinde ne hudutlardan ne de sınır kapılarından ülkemize geçiş söz konusudur" diye konuştu.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile, Antakya’dan gelen depremzedeleri misafir eden Yayladağı merkezinde de incelemelerde bulundu.

Bakan Hulusi Akar, sığınmacı akını iddialarına yanıt verdi! Ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

Kaymakam Ömer Faruk Gökçe ve Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ile ilçe merkezindeki durumu inceleyen Akar, depremzedelerin kaldığı Yayladağı Belediyesine ait Devrent Tesisleri'ni ziyaret etti. Burada Yayladağı Belediyesi Mustafa Sayın Aba Güreşi Alanı'nda kurulan çadır kentteki vatandaşlarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Bakan Akar'a vatandaşlar, gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. Vatandaşlar, "Allah devletimize zeval vermesin", "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.
Çadır kent çıkışında bir kadın ise, "Hep sizi görmek istiyordum. Allah sizden razı olsun" diyerek Bakan Akar'a sarıldı. Depremzedeye geçmiş olsun dileklerini ileten Akar, "Acımız, kederimiz büyük. Bu yaraları sarmak için ilk günden itibaren asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız" diye konuştu.

Bakan Akar, depremde evlerinin yıkılmasının ardından Yayladağı'ndaki akrabalarının yanına yerleşen Balcı Ailesi'ni de ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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