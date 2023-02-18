AFAD ve Kandilli duyurdu: Kahramanmaraş Göksun'da şiddetli artçı deprem

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem, 11 ilde yıkıcı bir etki yarattı. Deprem felaketinde binlerce vatandaş hayatını kaybedip yaralanırken artçı depremler ise devam ediyor.

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 22.31'de yerin 12.18 km altında 5.1 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 5.4 km derinlikte, 5.3 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD 18 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 18 Şubat 2023 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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Son depremleri görmek için linke tıklayınız

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 18 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

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