Kahramanmaraş depreminin ilk anları polis telsizine yansıdı! Panik ve korku bir arada: "Sakin olalım, çevre ana güzergahları kontrol edelim"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından yaşananlar polis telsizlerine konuşmalarına yansıdı.

Melahat Ersoy
Editör
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Kahramanmaraş depreminin ilk anları polis telsizine yansıdı! Panik ve korku bir arada: "Sakin olalım, çevre ana güzergahları kontrol edelim"

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 10 ilde 13 milyon 500 bin vatandaş etkileyen deprem felaketine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş depreminin ilk anları polis telsizine yansıdı! Panik ve korku bir arada: Sakin olalım, çevre ana güzergahları kontrol edelim

BİNALARIN YIKILDIĞI SÖYLENDİ

Son olarak Kahramanmaraş'ta deprem yaşandığı anda görevde olan polislerin telsiz konuşmaları yayınlandı. Konuşmalarda polislerin birçok binanın yıkıldığını bildirdiği duyuruldu.

HER ŞEYE RAĞMEN GÖREVE DEVAM ETTİLER

Ekiplerin anonslarında, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin enkaz bölgelerine sevki için harcadığı çaba ile çevredeki vatandaşların yaşadığı panik de yer aldı.

Kahramanmaraş depreminin ilk anları polis telsizine yansıdı! Panik ve korku bir arada: Sakin olalım, çevre ana güzergahları kontrol edelim

İŞTE POLİSLERİN TELSİZ KONUŞMALARI

Depremden hemen sonra polis telsizinden yapılan bazı anonsların ses kaydı şöyle:

Haber merkezi: "Tamam istasyonlarımız sakin olalım, çevre ana güzergahları kontrol edelim ivedi tamam."

Ekip: "Efendim Gazi Paşa Mahallesi'ndeki bina çöktü."

Ekip: "Merkez, hal içerisinde patlamalar oluyor efendim."

Haber merkezi: "Tamam istasyonlarımız lütfen teker teker söyleyelim."

Ekip: "Gazipaşa Mahallesi'ndeki bina çöktü, efendim bina çöktü."

Ekip: "Beyazıtlı Mahallesi'nde çok sayıda bina yıkık durumda efendim."

Ekip: "Trabzon Caddesi Şelale Kavşağı'nda çok sayıda bina çöktü efendim."

Ekip: "Merkez, bina altında çok sayıda şahıs var."

Haber merkezi: "Tamam istasyonlar, ekiplerimiz bölgemizde sakin olalım, duyarlı olalım, yollarımızı açık tutalım. Malum bu konulardan haberleri var. Artçılar da devam ediyor halen."

Ekip: "Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Kervan binası komple çökmüş durumda tamam."

Ekip: "Merkez, Global mağazasından belediye binasına kadar tüm binalar, Piazza AVM civarındaki tüm binalar yıkılmış durumda."

Haber merkezi: "İstasyonlar, emniyette de durumlar iyi değil, artçılar devam ediyor."

Ekip: "Merkez, Ebrar Sitesi çöktü efendim. Merkez, ayrıca enkaz altında insanlar var buraya da ekip gönderirseniz."

Ekip: "Tamam, efendim çıkardık yaralıyı."

Ekip: "Merkez, Malik Ejder Caddesi'nde çok sayıda bina yıkılmış durumda efendim."

Haber merkezi: "Tamam istasyonlar, biz de muhabereyi dışarıdan takip ediyoruz binayı terk ettik tamam."

Ekip: "Şazibey Mahallesi hal içerisinde dükkanlar yanıyor, patlamalar oluyor efendim."

Kahramanmaraş depreminin ilk anları polis telsizine yansıdı! Panik ve korku bir arada: Sakin olalım, çevre ana güzergahları kontrol edelim

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