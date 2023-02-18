Kandilli Rasathanesi'nden Kahramanmaraş depremi için çarpıcı açıklama: 3 farklı şok 80 saniye sürdü

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından sosyal medyada birtakım spekülasyonlarla 3 deprem meydana geldiği öne sürüldü.

Bu konuya ilişkin olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından açıklama yapıldı. Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat 2023 saat 04:17'de meydana gelen Mw=7.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili son günlerde sosyal medya üzerinden yapılan yorumlara ilişkin açıklamamız aşağıda paylaşılmaktadır :

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Özellikle tüm dünyada meydana gelen büyük depremlerin (Mw>7.0) çoklu kırılma ile meydana geldiği son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur.

Son 30 yıl içerisinde alet ve bilgisayar-yazılım teknolojisinin gelişmesine paralel olarak büyük depremlerin modelleme çalışmalarında çoklu kırılma yöntemi başarı ile kullanılmaktadır.

Örneğin 1999 Gölcük-Doğu Marmara Depreminde bu çalışma yapılmıştır. Buna göre KAFZ içinde kuzey kolda 6 farklı doğrultudaki kırık parçasının 45 sn. içerisinde kırıldığı, gerek depremin analizi, gerekse saha gözlemleri ile kanıtlanmıştır.

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'DEPREM 3 FARKLI ŞOKLA MEYDANA GELDİ, 80 SANİYEDEN UZUN SÜRDÜ'

Aynı olgu 6 Şubat 2023 depreminde de gözlenmiştir. Sismik dalgaların modelleme çalışmasında 04:17 depreminin 3 farklı şok ile meydana geldiği ve depremin 80 saniyeden daha uzun sürdüğü belirlenmiştir.

'7.7'LİK BİR ENERJİ BOŞALTMIŞTIR'

Deprem iki taraflı kırılarak (KD-GB) doğrultulu, güneyde tek bir parçanın, KD'ya doğru ise iki parçanın kırılması ile toplamda Mw=7.7'lik bir deprem ile enerjisini boşaltmıştır.

Kısaca çoklu kırılma analizi bilimsel bir ifade olup, depremin Mw=7.7 olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.



Kamuoyuna saygılarımızla sunarız."

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