Kandilli Rasathanesi'nden Kahramanmaraş depremi için çarpıcı açıklama: 3 farklı şok 80 saniye sürdü

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem hakkında açıklama yaptı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Kandilli Rasathanesi'nden Kahramanmaraş depremi için çarpıcı açıklama: 3 farklı şok 80 saniye sürdü

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından sosyal medyada birtakım spekülasyonlarla 3 deprem meydana geldiği öne sürüldü.

Kandilli Rasathanesi'nden Kahramanmaraş depremi için çarpıcı açıklama: 3 farklı şok 80 saniye sürdü

Bu konuya ilişkin olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından açıklama yapıldı. Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat 2023 saat 04:17'de meydana gelen Mw=7.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili son günlerde sosyal medya üzerinden yapılan yorumlara ilişkin açıklamamız aşağıda paylaşılmaktadır :

Özellikle tüm dünyada meydana gelen büyük depremlerin (Mw>7.0) çoklu kırılma ile meydana geldiği son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur.

Kandilli Rasathanesi'nden Kahramanmaraş depremi için çarpıcı açıklama: 3 farklı şok 80 saniye sürdü

Son 30 yıl içerisinde alet ve bilgisayar-yazılım teknolojisinin gelişmesine paralel olarak büyük depremlerin modelleme çalışmalarında çoklu kırılma yöntemi başarı ile kullanılmaktadır.

Örneğin 1999 Gölcük-Doğu Marmara Depreminde bu çalışma yapılmıştır. Buna göre KAFZ içinde kuzey kolda 6 farklı doğrultudaki kırık parçasının 45 sn. içerisinde kırıldığı, gerek depremin analizi, gerekse saha gözlemleri ile kanıtlanmıştır.

'DEPREM 3 FARKLI ŞOKLA MEYDANA GELDİ, 80 SANİYEDEN UZUN SÜRDÜ'

Aynı olgu 6 Şubat 2023 depreminde de gözlenmiştir. Sismik dalgaların modelleme çalışmasında 04:17 depreminin 3 farklı şok ile meydana geldiği ve depremin 80 saniyeden daha uzun sürdüğü belirlenmiştir.

Kandilli Rasathanesi'nden Kahramanmaraş depremi için çarpıcı açıklama: 3 farklı şok 80 saniye sürdü

'7.7'LİK BİR ENERJİ BOŞALTMIŞTIR'

Deprem iki taraflı kırılarak (KD-GB) doğrultulu, güneyde tek bir parçanın, KD'ya doğru ise iki parçanın kırılması ile toplamda Mw=7.7'lik bir deprem ile enerjisini boşaltmıştır.

Kısaca çoklu kırılma analizi bilimsel bir ifade olup, depremin Mw=7.7 olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.

Kamuoyuna saygılarımızla sunarız."

Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...

Deprem psikolojileri nasıl etkiledi? Ünlü psikolog Esra Ezmeci açıkladı: 7 adımda deprem travmasından kurtulmak mümkünDeprem psikolojileri nasıl etkiledi? Ünlü psikolog Esra Ezmeci açıkladı: 7 adımda deprem travmasından kurtulmak mümkün

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremzedelerin sağlığı hakkında bilgi verdi!Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremzedelerin sağlığı hakkında bilgi verdi!

Depremzede çocuklar için annesinin yaptığı poğaçaları sattı! Kazandığı parayı bağışlayacak!Depremzede çocuklar için annesinin yaptığı poğaçaları sattı! Kazandığı parayı bağışlayacak!

Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!

Depremzedeler Miraç kandilinde çadırlarda namaz kılıp dualarını ettiler!Depremzedeler Miraç kandilinde çadırlarda namaz kılıp dualarını ettiler!

Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kastamonu'da şaşkınlık yaratan olay! Polislerin ceza kestiği vatandaş intihar etmeye kalktı
Kastamonu'da şaşkınlık yaratan olay! Polislerin ceza kestiği vatandaş intihar etmeye kalktı
Altılı masa deprem gündemiyle toplandı: "Aç ve açıkta tek bir insanımızı dahi bırakmayacağız"
Altılı masa deprem gündemiyle toplandı: "Aç ve açıkta tek bir insanımızı dahi bırakmayacağız"
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Deprem psikolojileri nasıl etkiledi? Ünlü psikolog Esra Ezmeci açıkladı: 7 adımda deprem travmasından kurtulmak mümkün
Deprem psikolojileri nasıl etkiledi? Ünlü psikolog Esra Ezmeci açıkladı: 7 adımda deprem travmasından kurtulmak mümkün
Son Haberler
Jose Galindo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Galindo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Galindo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Galindo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jakov Gurlica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakov Gurlica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jakov Gurlica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakov Gurlica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonathan Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonathan Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dominik Braun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Braun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dominik Braun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Braun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem soruşturmasında tutuklu sayısı 120'ye yükseldi
Deprem soruşturmasında tutuklu sayısı 120'ye yükseldi
İstanbul Valiliği açıkladı! 93 riskli okula tahliye kararı!
İstanbul Valiliği açıkladı! 93 riskli okula tahliye kararı!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Doktor Mehmet Öz Türkiye'de! Amerika'dan Hatay'a depremzede hastaları görmeye geldi!
Doktor Mehmet Öz Türkiye'de! Amerika'dan Hatay'a depremzede hastaları görmeye geldi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremzedelerin sağlığı hakkında bilgi verdi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremzedelerin sağlığı hakkında bilgi verdi!
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!