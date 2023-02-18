Depremzedeler Miraç kandilinde çadırlarda namaz kılıp dualarını ettiler!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar çadırlarda yaşamaya başladı. Bölgedeki camilerde riskli olduğu için vatandaşlar Miraç Kandilinde çadır mescitlerde namazlarını kıldı. Vefat eden vatandaşlarımız için dua etti.

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Depremzedeler Miraç kandilinde çadırlarda namaz kılıp dualarını ettiler!

Hazreti Peygamber'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği illerin bazı noktalarında depremzedeler ve görevli personeller çadır mescitlerde namazlarını eda ettiler. O yerlerden birisi de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Binası önündeki meydana kurulan çadır mescitti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden kandil programında, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Depremzedeler Miraç kandilinde çadırlarda namaz kılıp dualarını ettiler!

"MANEVİ OLARAK KARDEŞLERİMİZE DESTEK OLUYORUZ"

Kahramanmaraş'a depremzedelerin acılarını paylaşmak için geldiklerini söyleyen Sakaryalı imam Murat Polat, "Din gönüllüleri olarak bizler sahada hem fiziki olarak hem de manevi olarak kardeşlerimize destek oluyoruz. Bugün de malumunuz Miraç Kandili. Burada depremzede kardeşlerimizle birlikte Miraç Kandilini icra ettik, Kur’an-ı Kerim okuduk, vefat eden kardeşlerimizi rahmetle andık, yaralı olan kardeşlerimize şifa diledik. Yüce Mevlam bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ancak şuna şahit olduk; burada inanılmaz bir birliktelik var. Milletimiz kardeşlerimize yardımcı olabilmek için adeta seferber olmuş, adeta birbirleriyle yarışıyorlar" dedi.

Depremzedeler Miraç kandilinde çadırlarda namaz kılıp dualarını ettiler!

"CENAB-I HAK BİZE BU ACILARI BİR DAHA YAŞATMASIN"

Yatsı namazını kıldıran Trabzon Beşikdüzü İlçe Müftüsü İhsan Öz ise, "Trabzon’dan dün akşam itibarıyla buraya geldik. Trabzon’da, 'Kahramanmaraş’a gitmek için kimler gönüllü olur' diye sorulduğunda birkaç saat içerisinde 200’e yakın görevlimiz gelmek istedi. Biz de ilk grup olarak buradaki kardeşlerimize yardımcı olmak için geldik. Dönüşümlü olarak buraya geliyoruz. Yaklaşık 6 gün boyunca buradaki kardeşlerimiz çalıştıktan sonra diğer grup geliyor. Böylelikle burada kesintisiz bir hizmet sağlamaya çalışıyoruz. Miraç Kandili sebebiyle bir program icra ettik. Depremzede kardeşlerimize Yasin Suresi’nden ayetler okuduk. Vefat eden kardeşlerimizin cennete ulaşmasıyla ilgili Allah’a dualar ettik. Hastalarımız için de şifalar diledik. Cenab-ı Hak bize bu acıları bir daha yaşatmasın."
Ardından bir yardım kuruluşu çadırdan çıkan cemaate kandil simidi ikram etti.

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