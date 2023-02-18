Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de büyük yıkımlar gerçekleşti. Birçok vatandaş göçük altında kalarak can verirken evleri yıkılan vatandaşlar ise çadır kentlerde yaşıyorlar. Tedavisi hastanede devam eden depremzede ailelerin trajik hayat hikayeleri ortaya çıkmaya başladı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra hastanede tedavileri süren Mehmet Baştürk eşi ve oğlu yaşadıkları o korkunç geceyi anlattı.

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE DOĞDU KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE VEFAT ETTİ

Deprem sırasında büyük oğlunu kaybeden Mehmet Baştürk "Oğlum Osman Enes, 1999 yılında meydana gelen Gölcük depremi sırasında Gaziantep'te doğdu. 2023'te Nurdağı'nda depremde hayatını kaybetti. Yiğit ve dağ gibiydi, aslan parçasıydı oğlum. Oğlumu dağlar taşlar deviremezdi. Öyle pehlivan gibiydi. Kuldan gelmedi, Allah'tan geldi." dedi.

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"KÜÇÜK OĞLUMA KENDİNİ SİPER ETMİŞ"

Deprem anında çocuklarına yetişmek için koştuğunu ancak yetişemediğini dile getiren Baştürk, "Osman Enes güçlü, kardeşini kurtarır dedim. Oğlum kardeşine kendisini siper etmiş ama kendisini kurtaramamış. Elini omzuna atmış. Küçük oğlum enkazın altından çıktı ama o çıkamadı. Osman Enes doğduğu gece ameliyattan çıktığımda hastanede jeneratörler çalışıyordu, 'Bunlar niye çalışıyor?' diye sorduğumda 'İstanbul'da deprem olmuş.' demişlerdi. O depremde doğdu, bu depremde hayatını kaybetti. İçim yanıyor." diye konuştu.

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"DEPREM OLUNCA BİRBİRİMİZE SARILDIK"

Depremden yaralı kurtarılan Emirhan Baştürk ise deprem gecesi ağabeyiyle aynı odada uyuduğunu aktardı. Deprem anında çok korktuğunu ifade eden Baştürk, "Deprem olunca birbirimize sarıldık. O sırada 1-2 dakikalığına bayılmışım. Binanın yıkılma sesini duydum. Bina komple çöktü. Ağabeyim dibimde ölü şekilde. Babamın sesi dışarıdan, annemin sesi içeriden geliyordu. Anneme seslendim, bana cevap verdi. Annem bana 'Ağabeyin nasıl?' dedi, ben de 'Ondan ses gelmiyor.' dedim. 'Çimdikle' dedi çimdikledim ama tepki vermedi. Elini oynattım ama boşa sallanıyordu. Ağabeyim deprem anında kendini bana siper etti." dedi.

"BEN KENDİ İMKANLARIMLA ÇIKTIM"

Baba Mehmet Baştürk ise depreme yakalandıkları eve 3 gün önce taşındıklarını dile getirerek, "Cuma günü gittik, cumartesi ve pazar evi dizdik, yorulduk. Ben deprem gecesi 03.00 gibi namaza kalktım. Sonra deprem oldu. Bina birden çöktü. Ben kendi imkanlarımla çıktım. Üşüyordum, bir şoför geldi, onun montunu aldım. Sonra akrabalar geldi, eşimi ve küçük oğlumu kurtardık. Onlar gelmeseydi ailem ölürdü." ifadelerini belirtti.