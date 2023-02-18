Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası kurtarılan vatandaşlar yaşadıkları korku dolu dakikaları anlattı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şiddetli deprem sonrası birçok ev yıkılmış ve birçok vatandaş enkazdan kurtulamamıştı. 17 Ağustos depreminin olduğu gün doğan Osman Enes Baştürk Kahramanmaraş depreminin olduğu gün enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

YAYINLAMA
Google News
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de büyük yıkımlar gerçekleşti. Birçok vatandaş göçük altında kalarak can verirken evleri yıkılan vatandaşlar ise çadır kentlerde yaşıyorlar. Tedavisi hastanede devam eden depremzede ailelerin trajik hayat hikayeleri ortaya çıkmaya başladı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra hastanede tedavileri süren Mehmet Baştürk eşi ve oğlu yaşadıkları o korkunç geceyi anlattı.

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE DOĞDU KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE VEFAT ETTİ

Deprem sırasında büyük oğlunu kaybeden Mehmet Baştürk "Oğlum Osman Enes, 1999 yılında meydana gelen Gölcük depremi sırasında Gaziantep'te doğdu. 2023'te Nurdağı'nda depremde hayatını kaybetti. Yiğit ve dağ gibiydi, aslan parçasıydı oğlum. Oğlumu dağlar taşlar deviremezdi. Öyle pehlivan gibiydi. Kuldan gelmedi, Allah'tan geldi." dedi.

Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!

"KÜÇÜK OĞLUMA KENDİNİ SİPER ETMİŞ"

Deprem anında çocuklarına yetişmek için koştuğunu ancak yetişemediğini dile getiren Baştürk, "Osman Enes güçlü, kardeşini kurtarır dedim. Oğlum kardeşine kendisini siper etmiş ama kendisini kurtaramamış. Elini omzuna atmış. Küçük oğlum enkazın altından çıktı ama o çıkamadı. Osman Enes doğduğu gece ameliyattan çıktığımda hastanede jeneratörler çalışıyordu, 'Bunlar niye çalışıyor?' diye sorduğumda 'İstanbul'da deprem olmuş.' demişlerdi. O depremde doğdu, bu depremde hayatını kaybetti. İçim yanıyor." diye konuştu.

Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!

"DEPREM OLUNCA BİRBİRİMİZE SARILDIK"

Depremden yaralı kurtarılan Emirhan Baştürk ise deprem gecesi ağabeyiyle aynı odada uyuduğunu aktardı. Deprem anında çok korktuğunu ifade eden Baştürk, "Deprem olunca birbirimize sarıldık. O sırada 1-2 dakikalığına bayılmışım. Binanın yıkılma sesini duydum. Bina komple çöktü. Ağabeyim dibimde ölü şekilde. Babamın sesi dışarıdan, annemin sesi içeriden geliyordu. Anneme seslendim, bana cevap verdi. Annem bana 'Ağabeyin nasıl?' dedi, ben de 'Ondan ses gelmiyor.' dedim. 'Çimdikle' dedi çimdikledim ama tepki vermedi. Elini oynattım ama boşa sallanıyordu. Ağabeyim deprem anında kendini bana siper etti." dedi.

Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!

"BEN KENDİ İMKANLARIMLA ÇIKTIM"

Baba Mehmet Baştürk ise depreme yakalandıkları eve 3 gün önce taşındıklarını dile getirerek, "Cuma günü gittik, cumartesi ve pazar evi dizdik, yorulduk. Ben deprem gecesi 03.00 gibi namaza kalktım. Sonra deprem oldu. Bina birden çöktü. Ben kendi imkanlarımla çıktım. Üşüyordum, bir şoför geldi, onun montunu aldım. Sonra akrabalar geldi, eşimi ve küçük oğlumu kurtardık. Onlar gelmeseydi ailem ölürdü." ifadelerini belirtti.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaderin acı yüzü: Gölcük depreminde doğdu, Gaziantep depreminde can verdi!
Kaderin acı yüzü: Gölcük depreminde doğdu, Gaziantep depreminde can verdi!
Depremden kurtulan aile, Konya'daki yangında can verdi: 7 ölü
Depremden kurtulan aile, Konya'daki yangında can verdi: 7 ölü
Vatandaşlara mezar olmuştu! Kahramanmaraş'taki Ebrar sitesinin müteahhidi tutuklandı
Vatandaşlara mezar olmuştu! Kahramanmaraş'taki Ebrar sitesinin müteahhidi tutuklandı
Hatay'dan güzel haber: 14 yaşındaki Osman 260'ıncı saatte enkazdan sağ çıkarıldı
Hatay'dan güzel haber: 14 yaşındaki Osman 260'ıncı saatte enkazdan sağ çıkarıldı
Son Haberler
İsmail El Harrach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail El Harrach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsmail El Harrach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail El Harrach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Uros Kitanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Kitanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Uros Kitanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Kitanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kabelo Seakanyeng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kabelo Seakanyeng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kabelo Seakanyeng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kabelo Seakanyeng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dimitrije Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrije Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dimitrije Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrije Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hatay yıkıldı, o binalar yıkılmadı! Yüksek katlı binalar şiddetli depreme rağmen ayakta kaldı
Hatay yıkıldı, o binalar yıkılmadı! Yüksek katlı binalar şiddetli depreme rağmen ayakta kaldı
Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 39 şüpheli gözaltına alındı, 15'i tutuklandı
Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 39 şüpheli gözaltına alındı, 15'i tutuklandı
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
Depremzedeler Miraç kandilinde çadırlarda namaz kılıp dualarını ettiler!
Depremzedeler Miraç kandilinde çadırlarda namaz kılıp dualarını ettiler!
AK Partili vekil duyurdu: Depremden etkilenen o ilçe "Genel Afete Maruz Bölge" kapsamına alındı
AK Partili vekil duyurdu: Depremden etkilenen o ilçe "Genel Afete Maruz Bölge" kapsamına alındı
Son dakika | Depremin 228.saatinde mucize! Bir kadın ve 2 çocuk enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Depremin 228.saatinde mucize! Bir kadın ve 2 çocuk enkazdan sağ çıkarıldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!