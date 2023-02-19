Deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bir tonluk market rafı beşik gibi sallandı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, 11 ilde etkili olmuştu. Depremin yıkıcı etki yarattığı illerden biri de Diyarbakır olmuştu.

DİYARBAKIR'DA 407 KİŞİ CAN VERDİ

Şiddetli depremde birçok bina yıkılırken son açıklamalara göre 407 vatandaş hayatını kaybetti. Depremin yaralarının sarılması için tüm imkanlar seferber edilirken deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kayapınar ilçesindeki bir marketin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri depremin şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde ortalama 1 tonluk rafın beşik gibi sallandığı görüldü. Sandalye üzerinde uzanan kedinin sarsıntıdan 10 saniye önce tepki verdiği an ise dikkat çekti.

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SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Deprem ile birlikte yaşanan sarsıntı saniye saniye kayıt altına alındı. Markette bulunan raflar ve içecek dolaplarının sallanması kameralar tarafından kaydedildi.