Malatya'da yaşanan 5.6'lık deprem anı kameralara yansıdı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası yaşanan büyük yıkımlar sonrası bölgede ekipler arama kurtarma çalışmalarını bitirmiş enkaz çalışmalarına başlamışlardı. Artçı sarsıntıların devam etmesi sebebiyle evlerine girmeyen vatandaşlar ise konteyner kentlerde yaşamaktaydı. Son olarak Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gene 5.6'lık deprem sonrası bir vatandaşımız yaşamını yitirmiş 69 vatandaşımız yaralanmıştır. 29 binanın çöktüğü depremde ise bir evin ve caminin güvenlik kameralarına deprem anı işte böyle yansıdı.

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DEPREM SONRASI BİR EV AĞIR HASAR ALDI

Bugün saat 12.04'te merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan 5.6'lık deprem sonrası çöken binaların görüntüleri şehirdeki bazı güvenlik kameralarına yansıdı. Bir cami ile bir evin güvenlik kamerasında depremle gelen çatırdama sesleri dikkat çekti. Deprem sonrası ilk belirlemelere göre bir baba ve kızın evlerine eşya almak için girdikleri sırada deprem yaşanmış ve binanın altında kalmışlardı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu baba kız sağ salim kurtarıldı. Kahramanmaraş'ta da hissedilen deprem sonrası bir fabrika kısmen çökmüş ve 4 vatandaş yaralanırken bir vatandaş yaşamını yitirdi.

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