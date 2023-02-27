Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. yaşanan deprem sonrası Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar konuya ilişkin açıklamada bulundu. AFAD Başkanı Yunus Sezer ise bir can kaybı olduğunu açıkladı. 69 vatandaşımızın da yaralandığı bildirildi.

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Kahramanmaraş'ta meydan gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 12.04'de yerin 6.96 kilometre altında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası çevre illerde de hissedildiği belirtiliyor. Vatandaşlar panik halinde kaçışırken can kaybı olduğu bilinmiyor. Akpınar Caddesi mevkiinde ağır hasarlı birkaç binanın yıkıldığı bildirildi.

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5.6'LIK DEPREM SONRASI ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

AFAD Başkanı Yunus Sezer, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar depreme ilişkin yaptığı açıklamada, 5 binanın yıkıldığı bilgisini verdi. Yaşanan herhangi bir can kaybının olmadığı biliniyor.

Gelen ihbarlar doğrultusunda ekipler eşyalarını almak için evlerine giren vatandaşların olup olmadığını araştırmaya devam ediyor.

10-12 BİNA YIKILDI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şeyh Bayram Mahallesi'nde dört katlı binada, eşyalarını almak için evlerine giren bir baba ile kızın enkazda kaldığını açıkladı. Bölgede arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini ifade ederken şu an 10-12 binanın yıkıldığını söyledi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer 1 kişinin yaşamını yitirdiğini 69 vatandaşımızın yaralandığını açıkladı. Bir vatandaşımız enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

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