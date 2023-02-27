Malatya'da yaşanan 5.6'lık deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir fabrika çöktü! Ölü ve yaralılar var!

Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6'lık deprem sonrası ağır hasarlı birçok bina yıkıldı. Yıkılan bina sonrası göçük altında kalana vatandaşların olduğu bildirilirken arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Kahramanmaraş'ta da hissedilen deprem sonrası bir fabrika çöktü. 4 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

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Malatya'da yaşanan 5.6'lık deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir fabrika çöktü! Ölü ve yaralılar var!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası artçı sarsıntılar devem ediyordu. Öğlen saat 12.04 sularında merkez üssü Hatay Yeşilyurt ilçesinde 5.6'lkık deprem meydana geldi. Depremden sonra yıkılan binaların olduğu tespit edilirken Kahramanmaraş'ta bir fabrikanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Malatya'da yaşanan 5.6'lık deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir fabrika çöktü! 1 kişi yaşamını yitirdi! BİR VATANDAŞIMIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bugün saat 12.04'te merkez üssü Malatya'da meydana gelen 5.6'lık deprem meydana geldi. Depremde Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'nde bulunan, daha önce hasar alan 2 katlı metal mutfak eşyası üretimi yapan fabrika kısmen çöktü. Fabrikadaki ürünleri boşaltmaya çalışan 9 kişinin içerideyken depreme yakalandığı, deprem sırasında içeride bulunan vatandaşların 4'ünün kaçarak kurtulduğu öğrenildi. AFAD koordinesinde bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler enkaz altında kalan bir kişinin cansız bedenini çıkardı. Yaralı 4 kişi de kurtarılarak hastanelere sevk edildi.

Malatya'da yaşanan 5.6'lık deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir fabrika çöktü! 1 kişi yaşamını yitirdi!

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