Malatya'da yaşanan 5.6'lık deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir fabrika çöktü! Ölü ve yaralılar var!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası artçı sarsıntılar devem ediyordu. Öğlen saat 12.04 sularında merkez üssü Hatay Yeşilyurt ilçesinde 5.6'lkık deprem meydana geldi. Depremden sonra yıkılan binaların olduğu tespit edilirken Kahramanmaraş'ta bir fabrikanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
BİR VATANDAŞIMIZ YAŞAMINI YİTİRDİ
Bugün saat 12.04'te merkez üssü Malatya'da meydana gelen 5.6'lık deprem meydana geldi. Depremde Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'nde bulunan, daha önce hasar alan 2 katlı metal mutfak eşyası üretimi yapan fabrika kısmen çöktü. Fabrikadaki ürünleri boşaltmaya çalışan 9 kişinin içerideyken depreme yakalandığı, deprem sırasında içeride bulunan vatandaşların 4'ünün kaçarak kurtulduğu öğrenildi. AFAD koordinesinde bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler enkaz altında kalan bir kişinin cansız bedenini çıkardı. Yaralı 4 kişi de kurtarılarak hastanelere sevk edildi.