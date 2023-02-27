Malatya'da meydana gelen 5.6'lık deprem sonrası görüntüler ortaya çıktı!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası bölgede 10-12 binanın yıkıldığı ve evlerine eşya almak için giren vatandaşların olduğu bildirilmişti. 1 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği bildirilen depremin görüntüleri ortaya çıktı!

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Malatya'da meydana gelen 5.6'lık deprem sonrası görüntüler ortaya çıktı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ederken bugün saat 12.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya'da meydana gelen 5.6'lık deprem sonrası görüntüler ortaya açıktı!

BİR VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Deprem sonrası açıklama yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer 69 vatandaşımızın yaralandığı bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Deprem sonrası bölgede ağır hasar alan binaların yıkıldığı bilgisi alınırken 10 -12 binanın yıkıldığı ve enkaz arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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BİNANIN YIKILMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Malatya Yeşilyurt depremine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir binanın depreme dayanamayıp olduğu yere çöktüğü görüldü. Vatandaşların kameralarına yansıyan görüntüler sonucu binada arama kurtarma çalışmaları başladı.

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