Kahramanmaraş'ta bir anne depremden 20 gün sonra bebeğine kavuştu!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremden kurtulan ve Elbistan ilçesinde meydana gelen depreme yakalanan anne ve 1 aylık bebeği 20 gün sonra kavuştu. Bebeğini sağ salim kucağına alan anne ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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Kahramanmaraş'ta bir anne depremden 20 gün sonra bebeğine kavuştu!

Kahramanmaraş’ta meydan gelen depremlerin ardından Elbistan ilçesinde ikinci depreme yakalanarak ailesiyle birlikte enkaz altında kalan 36 yaşındaki Bediha Kılıç, kendisi gibi enkazdan sağ çıkartılan 2 aylık bebeğine 20 gün sonra kavuştu.
Anne ve bebeği depreme Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Kümbet Mahallesinde bulunan 4. Katlı binada yakalandı. Güvenilir olduğunu düşündükleri bir yakınlarına sığınan aile Elbistan depremine yakalandı. Ailenin tamamı enkaz altında kalırken, 42 yaşındaki Durmuş Ali Kılıç enkazdan ölü olarak çıkartıldı. Anne Bedia Kılıç, 1 ay 10 günlük bebeği Umut Kılıç, 5 ve 7 yaşlarındaki çocukları Neziha ile Cafer Efe'de sağ salim enkazdan kurtarılmıştı. Yaralı anne ve aile Sivas’a nakledilerek KYK Yurduna yerleştirildi. Yaralı olan anne Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi Servisinde tedavi altına alındı. Sağlık durumu düzelen anne ayrıldıklarında 1 ay 10 günlük olan bebeği ile depremden sonra ilk kez 20 gün sonra kavuştu. Anne ve bebeğinin kavuşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

Kahramanmaraş'ta bir anne depremden 20 gün sonra bebeğine kavuştu!

DEPREMDEN SONRA ANNE VE BEBEK BİR ARAYA GELDİ

Sivas Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, “Aile ilk depremden sağ olarak çıkınca, daha güvenilir olduğunu düşündükleri kayınlarının 4 katlı binasına geçiyorlar. Baba, anne ve üç çocuk bu binada ikinci depreme yakalanıyor. Anne kendi çabalarıyla çıkıyor. Ekiler bebek ve diğer kardeşlerini de çıkartıyor. Bebek enkazdan çıkartıldıktan sonra ilk kez şimdi annesiyle buluşuyor” dedi.

Kahramanmaraş'ta bir anne depremden 20 gün sonra bebeğine kavuştu!

ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, “Bediha hanım ayın 14’ünde başka bir merkezden bize gönderildi. Ayağında kırık ve ezilmeye bağlı yaraları çok fazlaydı. Biz bu yaralar için vücudun farklı yerlerinden deri nakilleri yaptık. Kırık içinde gerekli tedaviler uygulandı. Şuan gayet iyi gidiyor. Yaraları iyileşmeye başladı. Böyle acıların içerisinde bir bebeğin annesine kavuşması azda olsa yüreğimize su serpti.” dedi.

Kahramanmaraş'ta bir anne depremden 20 gün sonra bebeğine kavuştu!

"BİR TARAFIM BURUK BİR TARAFIM SEVİNÇLİ"

Depremden 20 gün sonra bebeğine kavuşan anne Bedia Kılış ise, “Rabbime şükürler ediyorum ama bir taraftan da eşim yok, ablam yok, dedesi gitti çocuklarımın. Bir tarafım buruk bir tarafım sevinçli. En son depremden 10 dakika önce mamasını verdim. O andan beri görmüyordum. Çok şükür sağlık durumları iyi. İki çocuğum burunları dahi kanamadan çıktı” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'ta bir anne depremden 20 gün sonra bebeğine kavuştu!

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