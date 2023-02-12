Enkaz altındaki kızının elinin bir an olsun bırakmamıştı! Acılı baba Mesut Hançer konuştu: "Evlat gittiği zaman ciğer, kalp, can hepsi gidiyormuş"

Türkiye, deprem felaketini bir kez daha en acı şekilde yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, 10 ilde 13 milyon 500 bin vatandaşı etkiledi.

DEPREM HABERİNİ ALINCA APARTMANA KOŞTU

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta dünyanın en acı olaylarından biri yaşandı. 15 yaşındaki Irmak Leyla Hançer, ziyaretine gittiği babaannesini evinde depreme yakalandı. Kızının enkazda kaldığını öğrenen baba Mesut Hançer, hemen depremin yaşandığı apartmana gitti.

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KIZININ ELİNİ ASLA BIRAKMADI

Kızının enkaz altındaki elini tutan baba, onu bir an olsun bırakmadı. O anları AFP muhabiri Adem Altan'ın fotoğraflayıp dünyaya servis etmesiyle tarif edilemez acı ortaya çıktı.

"BU ACI HİÇBİR YERDE TARİF EDİLEMEZ"

Kızını toprağa veren acılı baba yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı. Hançer yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bu acı tarif edilemez. Hiçbir yerde tarif edilemez. Anne gider kolun kırılır, baba gider kolun kırılır, kardeş gider kolun kırılır ama evlat gittiği zaman ciğer, kalp, can hepsi gidiyormuş. O kendi ellerimle toprağa koymak daha acıymış evlat acısı..."

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"O ELİNİN TUTMAK TARİF EDİLEMEYECEK BİR ACI"

Hançer sözlerini şöyle ifade etti:

"Cenabı Allah'ın bir meleğiymiş ki, hiç can çekişmemiş yani hiç. Dünyaya nasıl gönderdiyse o şekilde aldı yani. O koca beton yığını olduğu halde kızım dünyaya geliş şeklindeydi. Tarif edilemeyecek bir acı, o el elini tutmak."

"ELLERİMLE TOPRAĞI KAZMAYA ÇALIŞTIM AMA ÇIKARAMADIM"

Hançer, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada ise, "Prensesimi kurtarmak için çıplak ellerimle toprağı kazmaya çalıştım ama çıkaramadım. Çok dua ettim, maalesef olmadı, kaybettik." demişti.

Enkaz altında kalan kızının elini bir an olsun bırakmadı! O fotoğrafı çeken muhabir konuştu: Çocuğunun elinin bırakmıyordu, çok üzülmüştüm, gözlerim doldu