Enkaz altındaki kızının elinin bir an olsun bırakmamıştı! Acılı baba Mesut Hançer konuştu: "Evlat gittiği zaman ciğer, kalp, can hepsi gidiyormuş" Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan kızı Irmak'ın elini bir an olsun bırakmayan baba Mesut Hançer yaşadıklarını anlattı.

