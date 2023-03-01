Yunanistan'da tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Yunanistan'da bir yolcu treni ve yük treni kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu tren vagonları rayda çıktı. 29 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 85 kişi yaralandı.

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Yunanistan'da tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Yunanistan'ın Larisa kentinin kuzeyinde yer alan Tempi bölgesinde, bir yolcu treni ile yük treni kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu iki trende raydan çıktı ve vagonları devrildi. Devrilen vagonlardan bazıları alev aldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken çarpışması sonucunda ölenlerin ilk vagonda olduğu tespit edildi. Yaşanan kazada ise 29 kişinin yaşamını yitirirken 85 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yunanistan'da tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

SİNYALİZASYON HATASI OLABİLİR

Yaşanan kazanın nedeninin sinyalizasyon hatası olabileceği söylenirken, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis kaza hakkında bilgilendirilirdi. Miçotakis yaşanan olay sonrası ertesi günkü programlarını askıya alındı. Yetkililer, arama kurtarma çalışmaları için orduyla temasa geçildiğini bildirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yunanistan'da tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

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