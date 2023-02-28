Balıkçıların yakaladığı köpek balığında insan kalıntıları bulundu! Sahilde yürüyen bir adama ait olduğu tespit edildi!

Arjantin'in güneyindeki Comdoro Rivadavia sahil kasabasında kaybolan Diego Barria'nın kalıntıları, balıkçılar tarafından yakalanan 1,5 metrelik köpek balığının karnında bulundu. Yerel medyaya açıklamalarda bulunan polis yetkilisi Daniela Millatruz, Barria'nın kimliğinin, ailesi tarafından vücudundaki dövme yoluyla tespit edildiğini söyledi.

BALIĞI TEMİZLERKEN İNSAN KALINTILARI KEŞFETTİLER

Balıkçıların, Arjantin'in Chubut eyaletinde yakaladıkları köpek balığını temizlerken insan kalıntılarını bulduklarını aktaran polis yetkilisi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Yetkili, Barria'nın en son sahilde görüldüğü ve denize girdikten sonra ortadan kaybolduğu bilgisine sahip olduklarını kaydetti. Yetkililer, Barria'nın güçlü dalgalara kapılıp denizin içine doğru sürüklendiğinden şüphelendiklerini açıkladı.

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DNA TESTİ YAPILACAK

Comodoro Rivadavia polis şefi Cristian Ansaldo da açıklamasında, Barria'nın resmi olarak kimliğinin doğrulanması için DNA testi yapılacağını ifade etti. Diego Barria'nın eşi Virginia Brugger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşinin kalıntılarının bulunduğunu doğrulayarak, "Kalbim de seninle birlikte gitti. Sonsuza dek seni seveceğim." ifadesini kullandı.