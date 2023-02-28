Dünya'nın en zengin insanı değişti! Elon Musk Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnault'u geride bırakarak zirveye yükseldi!

Tesla ve SpaceX, Neurolink ve Twitter'ın sahibi Elon Musk dünyanın en zengin insanı olaarak ilk sıraya yeniden yerleşti. Lous Vuitton'un sahibi Bernard Arnault'u geride bırakan Musk zirveye yeniden yerleşti. Bloomberg'in haberine göre ise Tesla hisselerinde bu yıl yaklaşık yüzde 70 oranında bir artışla Musk servetine servet kattı.



TAHTIN YENİ SAHİBİ ELON MUSK

Musk'un sahibi olduğu Tesla, hisseleri 6 Ocak'ta gördüğü gün içi en düşük seviyeden bu yana yaklaşık yüzde 100 artış kaydettiği bildirildi. Bazı Tesla modellerinde yapılan indirimlerin talebi artırmasını şirketi destekledi. Tesla hisseleri New York'ta yüzde 5,5 artışla 207,63 dolara yükseldi.

Haberin Devamı

LOUS VUİTTON'UN SAHİBİNİ ZİRVESİNDEN ETTİ

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Musk'ın serveti de 187,1 milyar dolara ulaştı. Böylece dünyanın en büyük lüks markalar grubu Lous Vuitton'un sahibi Fransız Bernard Arnault'u yerinden ederek dünyanın en zengin kişisi oldu. Arnault'un servetinin ise 185,3 milyar dolar olduğu düşünülüyor.



DEĞER KAYBETMİŞTİ ŞİMDİ YENİDEN ZİRVEDE

51 yaşındaki Musk'ın serveti 200 milyar dolar erimiş ve yıl başında 137 milyar dolara gerilemişti. Musk, serveti bu miktarda eriyen ilk kişi olmuştu.