2 Mart Perşembe Altın, Euro ve Dolarda son durum ne? Altın ve Euro düşüşte mi?

2 Mart Perşembe 2023 günü itibariyle para piyasalarında ki son durum ne? Döviz piyasasında son durum ne? Euro ve dolar kaç TL'den işlem görüyor? Altın ve Euro düşüşe mi geçti? İşte para piyasalarındaki son durum. Detayları haberimizde...

EURO VE DOLAR'A DİKKAT

Gün itibari ile döviz piyasasında Dolar -Türk Lirası 18,88 seviyesinden %0,03'lük bir artışla işlem görürken yükselmeye devam ediyor.

Euro- Türk Lirası ise 20,15 seviyesinde işlem görürken -0.21'lik bir düşüşle hareket ediyor.

ALTIN DÜŞÜŞTE!

Gram altın fiyatı ise bugün itibariyle alış fiyatı bin 113 lira 74 kuruştan işlem görüyorken satış fiyatı ise bin 113 lira 94 kuruştan işlem görmekte.

Çeyrek altının ise alış fiyatı bin 840 TL'den işlem yapılırken satış fiyatı ise bin 860 lira oldu.

2 Mart Perşembe günü itibariyle Cumhuriyet altını alış fiyatı 7 bin 526 TL iken, satış fiyatı 7 bin 640 TL olarak işlem görüyor.

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Yarım altının alış fiyatı 3 bin 681 TL iken satış fiyatı ise 3 bin 720 TL olarak işlem görüyor.

Tam altının ise 2 Mart Perşembe günü alış fiyatı 7 bin 534 TL olurken satış fiyatı ise 7 bin 603 TL oldu.

Ons altının alış fiyatı bin 834 TL, satış fiyatı ise bin 835 TL'den işlem görüyor.

Ata altın alış fiyatı 7 bin 490 lira 87 kuruş olurken, satış fiyatı ise 7 bin 677 lira 7 kuruştan işlem görüyor.