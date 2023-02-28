Türkiye ekonomisi 2022 yılında yüzde 5.6 büyüme kaydetti!

Türkiye ekonomisi 2022 yılında yüzde 5,6 ile büyüdü. Son çeyrekteki yaşanan büyüme ise yüzde 3,5 oldu. Kişi başı gelir geçen yıl 10 bin 655 dolar olarak gerçekleşti.

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Türkiye ekonomisi 2022 yılında yüzde 5.6 büyüme kaydetti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2022'ye ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 5,6, 2022'nin son çeyreğinde de yüzde 3,5 büyüme kaydetti. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 107 artarak 15 trilyon 6 milyar 574 milyon lira olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisi 2022 yılında yüzde 5.6 büyüme kaydetti.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE AZALMA KAYDEDİLDİ

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2022 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 21,8 olarak kayıtlara geçti. Hizmet faaliyetleri yüzde 11,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 9,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 5,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,3, sanayi yüzde 3,3 ve tarım sektörü yüzde 0,6 arttı. Söz konusu dönemde inşaat sektörü ise yüzde 8,4 azaldı.

Türkiye ekonomisi 2022 yılında yüzde 5.6 büyüme kaydetti.

KİŞİ BAŞI GELİR 10 BİN 655 DOLAR

Kişi başına GSYH değeri, 2022'de cari fiyatlarla 176 bin 589 lira (10 bin 655 dolar) olarak hesaplandı. Böylece Türkiye ekonomisi üst üste 10 çeyrektir büyümüş oldu. TÜİK, 2022 yılı birinci, ikinci ve üçüncü çeyrek büyüme rakamlarında revizyona gitti.

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