Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!

Bu yıl ülke genelinde havalar mevsim normallerinin üzerinde seyredince beklenen yağış gerçekleşmedi. Türkiye genelinde kuraklık alarmı verilirken korkutan haber Bursa'dan geldi. Bursa Nilüfer'de barajlar boşaldı ve Bursalıların 20 günlük suyu kaldı. Vatandaşlara ise tasarruf çağrısı yapılıyor. Bursa'daki barajlarda sus seviyesinin düşmesinin ardından Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği Başkanı Sedat Güler konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak bu yıl su sıkıntısı bizleri bekliyor" dedi.

40 YIL SONRA İLK KEZ BARAJ BOŞALDI

Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdan biri olan 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı, bölgenin bir süredir yağış almaması sebebiyle tamamen kurudu. 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nda su oranı yüzde 27'ye düşerken, 40 yıldır böyle bir durum ortaya çıkmadığını kaydeden yetkililer yazın suların kesilebileceğini ifade ediyor.

Nilüfer Çayı üzerinde kurulan ve 2007 yılından bu yana hizmet veren, yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli baraj, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilendi ve yağışların yetersiz kalmasıyla su seviyesi sıfıra indi. Türkiye'de hava mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bölgenin uzun süredir yağış almaması nedeniyle 1,47 kilometrekarelik barajda su kalmadı. Nilüfer Barajı'nın alt havzasında yer alan ve kentin diğer içme suyu kaynağı olan yıllık 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nda ise seviye yüzde 27'lere kadar geriledi. Kuraklık sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları uyarısında bulundu.

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"BU YIL SU SIKINTISI BİZLERİ BEKLİYOR"

Geçen yıl aynı dönemde Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 43, Nilüfer Barajı'nda ise yüzde 24 seviyesindeydi. Su seviyesi sıfıra inen Nilüfer Barajında incelemelerde bulunan Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Sedat Güler, "Bu mevsimde dolu olması gereken Nilüfer Barajı maalesef boş. Bu yıl yeterli yağışların olmaması sebebiyle kış ayında dolması gereken baraj boş kaldı. Bu yıl su sıkıntısı bizi bekliyor. Uludağ da yeterli yağış almadı. Bu zamana kadar yağan kar biraz rahatlık sağlasa da önümüzdeki yaz su sıkıntısı bizi bekliyor. Tüm Bursalıların bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Sularımızı tasarruflu kullanalım" dedi.