İran'da 650 kız öğrenciyi bilerek zehirlediler iddiası ortalığı karıştırdı! "Sağlık Bakanı bazıları kız okullarının kapatılmasını istiyor!" dedi.

İran'da yaşanan gerilim dolu günler sonrası ortalık yine karıştı. İran'da 650 kız okulda yedikleri yemek sonrası zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Açıklama yapan İran Sağlık Bakanı ise; Bazıları kız okullarının kapatılmasını istiyor!" dedi.

YAYINLAMA
Google News
İran'da 650 kız öğrenciyi bilerek zehirlediler iddiası ortalığı karıştırdı! "Sağlık Bakanı bazıları kız okullarının kapatılmasını istiyor!" dedi.

İran'da yaşanan protestolar durmak bilmezken son olarak İran'da 650 kız öğrencinin zehirlendiği belirtildi. Öğrencilerin okula gitmelerini engellemek için kasten zehirlendikleri iddia edilirken, İran Sağlık Bakanı Bahram Eynollahi, "Anlaşılan o ki bazıları tüm okulların, özellikle de kız okullarının kapatılmasını istiyor” dedi. İran Sağlık Bakanının yaptığı açıklama ise ülkede olay yarattı.

İran'da 650 kız öğrenciyi bilerek zehirlediler iddiası ortalığı karıştırdı! "Sağlık Bakanı bazıları kız okullarının kapatılmasını istiyor!" dedi.

KIZLARI BİLEREK ZEHİRLEDİLER İDDİASI

İran'da Kum ve Burucerd şehirlerinde okulda yemek yiyen 650 kız öğrenci zehirlendi. Öğrencilerin baş dönmesi, yorgunluk gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Olaya ilişkin konuşan İran Sağlık Bakanı Bahram Eynollahi, "Anlaşılan o ki bazıları tüm okulların, özellikle de kız okullarının kapatılmasını istiyor” ifadelerinin ardından İran Sağlık Bakan Yardımcısı Yunus Panahi ise, “Meydana gelen zehirlenme çok hafifti ve kimsede herhangi bir komplikasyona neden olmadı. Yalnızca halsizlik belirtileri görüldü. Zehirde kullanılan malzemeler piyasada bulunabilen ürünlerden oluşuyor. Zehirlenmeler öldürücü değil ve paniğe yol açılmamalı" ifadelerinde bulundu.

İran'da 650 kız öğrenciyi bilerek zehirlediler iddiası ortalığı karıştırdı! "Sağlık Bakanı bazıları kız okullarının kapatılmasını istiyor!" dedi.

KIZLARIN BULUNDUĞU OKULLARDA ZEHİRLENME VAKALARI ARTTI

Ülkedeki ilk zehirlenmeler, 30 Kasım 2022’de Kum’daki Nur Teknik Lisesi’nden 18 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla görüldü. O günden bu yana10’dan fazla kız okulunda zehirlenme vakaları görülmeye başladı. En fazla vakanın görüldüğü yer ise muhafazakar Kum kenti olurken ülke genelinde sekiz kentte kız öğrencilerinin zehirlendiği belirtildi. Olay üzerine ise halk tepkilerini göstermeye başladı.

İlgili Haberler
Dünya'nın en zengin insanı değişti! Elon Musk Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnault'u geride bırakarak zirveye yükseldi!
Dünya'nın en zengin insanı değişti! Elon Musk Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnault'u geride bırakarak zirveye yükseldi!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Balıkçıların yakaladığı köpek balığında insan kalıntıları bulundu! Sahilde yürüyen bir adama ait olduğu tespit edildi!
Balıkçıların yakaladığı köpek balığında insan kalıntıları bulundu! Sahilde yürüyen bir adama ait olduğu tespit edildi!
İtalya'da yaşanan göçmen faciasında ölü sayısı 62'ye yükseldi! İtalya hükümeti tepkilerin hedefi oldu!
İtalya'da yaşanan göçmen faciasında ölü sayısı 62'ye yükseldi! İtalya hükümeti tepkilerin hedefi oldu!
11 araç birbirine girdi: Ölüler ve yaralılar var
11 araç birbirine girdi: Ölüler ve yaralılar var
İsrailliler Filistinli vatandaşların evlerini yaktı! Ortalık cehenneme döndü!
İsrailliler Filistinli vatandaşların evlerini yaktı! Ortalık cehenneme döndü!
Son Haberler
Juan Ojeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Ojeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Ojeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Ojeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Niko Giantsopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niko Giantsopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Niko Giantsopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niko Giantsopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Villalba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Villalba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Villalba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Villalba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Narek Ghasumyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Narek Ghasumyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Narek Ghasumyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Narek Ghasumyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amerika kara teslim oldu! Binlerce ev elektriksiz kaldı!
Amerika kara teslim oldu! Binlerce ev elektriksiz kaldı!
Amerika kıtasının en büyük hapishanesi açıldı! 2 bin çete üyesi nakledildi!
Amerika kıtasının en büyük hapishanesi açıldı! 2 bin çete üyesi nakledildi!
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
İtalya'da facia! Göçmenleri taşıyan tekne battı: Ölüler var
İtalya'da facia! Göçmenleri taşıyan tekne battı: Ölüler var
Üç aracın karıştığı kazada can pazarı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Üç aracın karıştığı kazada can pazarı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi