İran'da 650 kız öğrenciyi bilerek zehirlediler iddiası ortalığı karıştırdı! "Sağlık Bakanı bazıları kız okullarının kapatılmasını istiyor!" dedi.

İran'da yaşanan protestolar durmak bilmezken son olarak İran'da 650 kız öğrencinin zehirlendiği belirtildi. Öğrencilerin okula gitmelerini engellemek için kasten zehirlendikleri iddia edilirken, İran Sağlık Bakanı Bahram Eynollahi, "Anlaşılan o ki bazıları tüm okulların, özellikle de kız okullarının kapatılmasını istiyor” dedi. İran Sağlık Bakanının yaptığı açıklama ise ülkede olay yarattı.

KIZLARI BİLEREK ZEHİRLEDİLER İDDİASI

İran'da Kum ve Burucerd şehirlerinde okulda yemek yiyen 650 kız öğrenci zehirlendi. Öğrencilerin baş dönmesi, yorgunluk gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Olaya ilişkin konuşan İran Sağlık Bakanı Bahram Eynollahi, "Anlaşılan o ki bazıları tüm okulların, özellikle de kız okullarının kapatılmasını istiyor” ifadelerinin ardından İran Sağlık Bakan Yardımcısı Yunus Panahi ise, “Meydana gelen zehirlenme çok hafifti ve kimsede herhangi bir komplikasyona neden olmadı. Yalnızca halsizlik belirtileri görüldü. Zehirde kullanılan malzemeler piyasada bulunabilen ürünlerden oluşuyor. Zehirlenmeler öldürücü değil ve paniğe yol açılmamalı" ifadelerinde bulundu.

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KIZLARIN BULUNDUĞU OKULLARDA ZEHİRLENME VAKALARI ARTTI

Ülkedeki ilk zehirlenmeler, 30 Kasım 2022’de Kum’daki Nur Teknik Lisesi’nden 18 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla görüldü. O günden bu yana10’dan fazla kız okulunda zehirlenme vakaları görülmeye başladı. En fazla vakanın görüldüğü yer ise muhafazakar Kum kenti olurken ülke genelinde sekiz kentte kız öğrencilerinin zehirlendiği belirtildi. Olay üzerine ise halk tepkilerini göstermeye başladı.