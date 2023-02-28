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Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Sanat ve magazin dünyasının çok renkli simalarından biri olan Tuğba Ekinci, Deprem uzmanlarının açıklamalarını hiçe sayarak yapmış olduğu deprem açıklaması bir takipçisinin "İşte aradığım deprem profesörü" sosyal medyanın gündemine oturdu.
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