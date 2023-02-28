Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"

Söylediği şarkılarla ve giyim tarzıyla sanat ve magazin gündemini hep meşkul eden sanatçı Tuğba ekinci , şimdide hiç ilgi ve bilgi alanı olmayan deprem konusunda deprem uzmanların deprem açıklamalarını hiçe sayarak açıklama yapması Sosyal medyada bir takipçisinin yorumu sosyal medyanın gündemine oturdu.