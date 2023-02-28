Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"

Sanat ve magazin dünyasının çok renkli simalarından biri olan Tuğba Ekinci, Deprem uzmanlarının açıklamalarını hiçe sayarak yapmış olduğu deprem açıklaması bir takipçisinin "İşte aradığım deprem profesörü" sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü" 1

Söylediği şarkılarla ve giyim tarzıyla sanat ve magazin gündemini hep meşkul eden sanatçı Tuğba ekinci , şimdide hiç ilgi ve bilgi alanı olmayan deprem konusunda deprem uzmanların deprem açıklamalarını hiçe sayarak açıklama yapması Sosyal medyada bir takipçisinin yorumu sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
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