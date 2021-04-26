Aylardır konuşuluyordu! Burak Kaya-Fatoş Altınbaş el ele görüntülendiManisa'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve kumar operasyonunda 2 kişiye para cezasıÖğrenciler yakında spor salonlarına kavuşacak, Salihli’deki okullara spor tesisi yapılıyorTarlada çalışırken havuzdan duyduğu sesin sahibi pelikan çıktıTraktör kazası yine can aldı! Devrilen traktörün altında kaldıABD endişeli: Koronavirüs aşılarının üretim kontrolü Rusya ve Çin'in eline geçiyor!Aydın'da bahar temizliğine başlandıİstanbul’da iletişim firmalarına dadandılar! Kablo hırsızları yakalandıErva isminin anlamı nedir, Erva ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Şanlıurfa Valisi kendi aracıyla esnafı ziyarete giderek sürpriz yaptı
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Aydın'da bahar temizliğine başlandı

Aydın'da bahar temizliğine başlandı

Efeler Belediyesi yaklaşan yaz mevsimi öncesinde ilçe genelinde temizlik çalışmalarına başladı.

Aydın'da bahar temizliğine başlandı

Efeler Belediyesi'ne bağlı ekipler, Efeler'in dört bir yanında; rutin çöp toplama çalışması, çöp konteyneri temizliği ve dezenfeksiyonu, yabani ot temizliği, park ve bahçelerin temizliği, yolların temizliği ve yıkanması, mezarlıkların temizliği ile bakımı çalışmalarını titizlikle gerçekleştiriyor.

Efeler'i daha temiz ve modern bir kent haline getirebilmek için var gücüyle çalışan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler'de haftanın her günü kesintisiz temizlik hizmeti verildiğini belirterek, "Pazartesi günü itibariyle ilçede yoğun bir temizlik seferberliği başlattık. Efeler'in en batısından en doğusuna kadar; temizlenmedik yer, yıkanmadık yol, bakımı yapılmadık park bahçe ve mezarlık bırakmayacağız. Vatandaşlarımıza daha temiz ve daha sağlıklı bir Efeler sunmak için durmaksızın çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Aydın'da bahar temizliğine başlandı

Aydın'da bahar temizliğine başlandı

Aydın'da bahar temizliğine başlandı

Aydın'da bahar temizliğine başlandı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT