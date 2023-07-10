Aydın'da bir vatandaştan Toplumda paylaşmanın önemini bir kez daha gösteren örnek bir davranış

Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı kırsal Karacaören Mahallesi'nde yaşayan Mustafa İnat isimli bir vatandaş, toplumda paylaşmanın önemini bir kez daha gösteren örnek bir davranışta bulundu. İnat, Karacaören Gökseki mevkiinde kendisine ait yol kenarında bulunan armut ağacının meyvelerini paylaşmak için özel bir not bıraktı.

TOPLUMUN BİRLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDE OLMASINI TEŞVİK ETTİ

Bölgeden geçen ve canı armut çeken vatandaşların çekinmeden alabilmeleri için İnat'ın, ağacın yanına "Ey kardeş armut al" yazılı notu ise görenlerin içini ısıttı. İnat, astığı not ile armut ağacının meyvelerini yemek isteyen insanlara açık bir davet sunarken, toplumun birlik ve dayanışma içinde olmasını teşvik etti.

Haberin Devamı

"PAYLAŞMANIN ÖNEMİNİ BİZLERE GÖSTERDİ"

İnat'ın armut ağacının meyvelerini paylaşma fikri ise mahalle sakinleri arasında olumlu bir şekilde karşılanırken, notun paylaşmanın önemine dikkat çektiğini belirten Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan ise, "Ne verirsen elinle, o gelir seninle. Karacaören halkından Mustafa İnat, Karacaören Gökseki mevkiinde, kendisine ait yol kenarında bulunan armut ağacının meyvelerinin yenmesi için "Ey kardeş armut al" şeklinde yazı bırakmış. Ben de dalından biraz toplayıp yedim. Paylaşmanın önemini bizlere gösteren Mustafa İnat kardeşimize teşekkür ederim. Allah hayrını kabul etsin. Bereketini artırsın inşallah" dedi.