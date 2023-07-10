Aydın'da bir vatandaştan Toplumda paylaşmanın önemini bir kez daha gösteren örnek bir davranış

Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı kırsal Karacaören Mahallesi'nde yaşayan Mustafa İnat isimli bir vatandaş, toplumda paylaşmanın önemini bir kez daha gösteren örnek bir davranışta bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Aydın'da bir vatandaştan Toplumda paylaşmanın önemini bir kez daha gösteren örnek bir davranış

Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı kırsal Karacaören Mahallesi'nde yaşayan Mustafa İnat isimli bir vatandaş, toplumda paylaşmanın önemini bir kez daha gösteren örnek bir davranışta bulundu. İnat, Karacaören Gökseki mevkiinde kendisine ait yol kenarında bulunan armut ağacının meyvelerini paylaşmak için özel bir not bıraktı.

TOPLUMUN BİRLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDE OLMASINI TEŞVİK ETTİ

Bölgeden geçen ve canı armut çeken vatandaşların çekinmeden alabilmeleri için İnat'ın, ağacın yanına "Ey kardeş armut al" yazılı notu ise görenlerin içini ısıttı. İnat, astığı not ile armut ağacının meyvelerini yemek isteyen insanlara açık bir davet sunarken, toplumun birlik ve dayanışma içinde olmasını teşvik etti.

Aydın'da bir vatandaştan Toplumda paylaşmanın önemini bir kez daha gösteren örnek bir davranış

"PAYLAŞMANIN ÖNEMİNİ BİZLERE GÖSTERDİ"

İnat'ın armut ağacının meyvelerini paylaşma fikri ise mahalle sakinleri arasında olumlu bir şekilde karşılanırken, notun paylaşmanın önemine dikkat çektiğini belirten Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan ise, "Ne verirsen elinle, o gelir seninle. Karacaören halkından Mustafa İnat, Karacaören Gökseki mevkiinde, kendisine ait yol kenarında bulunan armut ağacının meyvelerinin yenmesi için "Ey kardeş armut al" şeklinde yazı bırakmış. Ben de dalından biraz toplayıp yedim. Paylaşmanın önemini bizlere gösteren Mustafa İnat kardeşimize teşekkür ederim. Allah hayrını kabul etsin. Bereketini artırsın inşallah" dedi.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Makam odasında silahlı saldırı! Sapanca Belediyesinde açılan ateşle 1 kişi yaralandı
Makam odasında silahlı saldırı! Sapanca Belediyesinde açılan ateşle 1 kişi yaralandı
Karşınızda vatandaşlığa kabul edilen ilk robot! Antalya'da görücüye çıktı!
Karşınızda vatandaşlığa kabul edilen ilk robot! Antalya'da görücüye çıktı!
Farklı bir belediye başkanlığı sergileyerek İlçe halkının sorunlarını ayaklarına giderek dinliyor
Farklı bir belediye başkanlığı sergileyerek İlçe halkının sorunlarını ayaklarına giderek dinliyor
15 dakika üzeri park edenlere bomba ihbarı yapılır! Esnafın garip önlemi!
15 dakika üzeri park edenlere bomba ihbarı yapılır! Esnafın garip önlemi!
Son Haberler
İzmir’in iki ilçesinde aynı anda orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor!
İzmir’in iki ilçesinde aynı anda orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor!
60 yataklı Dicle Devlet Hastanesi’nin ihalesi belli oldu
60 yataklı Dicle Devlet Hastanesi’nin ihalesi belli oldu
Lavanta Günleri büyük ilgi gördü, Karatay 2 günde yüzbinleri ağırladı
Lavanta Günleri büyük ilgi gördü, Karatay 2 günde yüzbinleri ağırladı
Kahramanmaraşlı şehit Hasan Taş! Son yolculuğuna uğurlandı!
Kahramanmaraşlı şehit Hasan Taş! Son yolculuğuna uğurlandı!
Maganda kurşunları can almaya devam ediyor, Çatıdan giren kurşunu kurşunu kafasına isabet etti
Maganda kurşunları can almaya devam ediyor, Çatıdan giren kurşunu kurşunu kafasına isabet etti
Demet Akalın'ın Gebze konserine giden bir vatandaş kafasına düşen sert cisimle yaralandı
Demet Akalın'ın Gebze konserine giden bir vatandaş kafasına düşen sert cisimle yaralandı
Çok Okunanlar
10 Temmuz Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
10 Temmuz Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
15 dakika üzeri park edenlere bomba ihbarı yapılır! Esnafın garip önlemi!
15 dakika üzeri park edenlere bomba ihbarı yapılır! Esnafın garip önlemi!
Ankara valiliğinden açıklama! Aşırı yağış sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul Ankara TEM oto yolu trafiğe kapatıldı
Ankara valiliğinden açıklama! Aşırı yağış sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul Ankara TEM oto yolu trafiğe kapatıldı
Sigara fiyatlarına yeni zam geldi! İşte son fiyatlar!
Sigara fiyatlarına yeni zam geldi! İşte son fiyatlar!
Ordu'da etkili olan sel sonrası karadeniz sahil yolu kapatıldı, görüntüler felaketin etkisini gözler önüne serdi
Ordu'da etkili olan sel sonrası karadeniz sahil yolu kapatıldı, görüntüler felaketin etkisini gözler önüne serdi
Telefona bakarken direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili ile düz yolda takla attı: 2 yaralı
Telefona bakarken direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili ile düz yolda takla attı: 2 yaralı
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak
Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak