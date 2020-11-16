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  3. Aydın'da dehşet: Baldızına laf atan şahıslar tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Aydın'da dehşet: Baldızına laf atan şahıslar tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Aydın'da meydana gelen olayda, baldızı ile birlikte yolda yürürken baldızının iki kişi tarafından sözlü tacize uğraması üzerine şahıslarla tartışmaya giren Fırat Kölemen, bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

Aydın'da dehşet: Baldızına laf atan şahıslar tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Baldızıyla yolda yürürken iki kişinin eşinin kardeşine laf atılması üzerine şahıslarla tartışmaya giren Fırat Kölemen canından oldu. 35 yaşındaki Kölemen boğazı kesilerek öldürülürken baldızı Vade Bacak ise ayağından yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Ege Mahallesi Saklıkent Sitesi önünde meydana gelen olayda, Fırat Kölemen, çalıştığı restorandan izin alarak baldızı Vade Bacak ile meydanda buluştu. Bu esnada ikilinin yanına gelen Adem Akbalık ve Batuhan Dinler'in, Bacak'a sözlü tacizde bulundukları iddia edildi. Bunun üzerine Dinler, Akbalık ve Kölemen arasında tartışma meydana geldi. Olayın büyümesinin ardından Batuhan Dinler, cebinden çıkardığı bıçağı Kölemen'in boğazına sapladı. Daha sonra da Vade Bacak'ı bacağından bıçaklayan saldırganlar, olay yerinden kaçtı. 

Aydın'da dehşet: Baldızına laf atan şahıslar tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

PİLAV DAĞI ETEKLERİNDE YAKALANDILAR

Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 35 yaşındaki Fırat Kölemen, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamayan Kölemen, yaşamını yitirdi. 

 Olaydan sonra kaçan Adem Akbalık ve Batuhan Dinler ise Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekiplerinde Pilav Dağı eteklerinde ormanlık alanda yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'da dehşet: Baldızına laf atan şahıslar tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

FIRAT KÖLEMEN KİMDİR?

35 yaşındaki Fırat Kölemen, Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Ege Mahallesi'nde, yanındaki baldızına laf atan şahıslar tarafından katledildi. Boğazı kesilerek öldürülen 35 yaşındaki Kölemen'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. 

Berna Akkaya
Editör


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