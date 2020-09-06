Aydın'da intihar vakası! Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı

AYDIN'ın Nazilli ilçesi Turan Mahallesi'nde yaşanan olayda 27 yaşındaki Emiray D., 5 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede eşarpla kendini pencere korkuluklarına asarak intihar etti. Psikolojik sorunu olan eşinin o halini gören koca Tarık D. sinir krizi geçirerek mutfaktan aldığı bıçakla kendini yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri adamı ambulansla hastaneye gönderirken kadın ise morga kaldırıldı.

Olay, Nazilli'nin Turan Mahallesi 356/1 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emiray D. (27), kendini eşarpla pencere korkularına astı. Eşini o halde bulan Tarık D. sinir krizi geçirdi. Mutfaktan aldığı bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden kendini keserek yaraladı.

KOMŞULARI ÇIĞLIKLARI DUYMUŞ

Gece saat 02.00'de sesleri duyan komşular, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri Emiray D.'nin cesediyle karşılaştı. Yapılan inceleme sonrası Emiray D.'nin cesedi morga kaldırıldı. Kendini yaralayan Tarık D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.