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  3. Aydın'da kadına şiddet! Kayınpeder gelinini sırtından vurdu

Aydın'da kadına şiddet! Kayınpeder gelinini sırtından vurdu

Kadına yönelik şiddet olayları durmak bilmiyor. Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen olayda kayınpederi gelinini tüfekle vurarak sırtından yaraladı.

Aydın'da kadına şiddet! Kayınpeder gelinini sırtından vurdu

Aydın'ın Germencik ilçesinde kadına şiddet olayı yaşandı. Meydana gelen olayda kayınpederi gelinini tüfekle vurarak sırtından yaraladı. Olay, Yeni Mahalle'de öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. ve gelini F.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve B.K. gelinini tüfekle sırtından yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan F.K. ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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