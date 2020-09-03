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  3. Aydın'da kaybolan Filipinli anne ve 2 çocuğundan haber alınamıyor

Aydın'da kaybolan Filipinli anne ve 2 çocuğundan haber alınamıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde ortadan kaybolan 32 yaşındaki Filipinli Maria Danica Özcan'dan 13 gündür haber alınamıyor. Eşi 3 yıl önce cezaevine giren Özcan'ın biri 4 diğeri 2 yaşındaki iki çocuğunu da yanında götürdüğü öğrenilirken genç kadının yakınları, vatandaşlardan yardım istiyor.

Aydın'da kaybolan Filipinli anne ve 2 çocuğundan haber alınamıyor

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 2 çocuğunu da yanına alarak ortadan kaybolan Filipinli Maria Danica Özcan'dan (32), 13 gündür haber alınamıyor. Çocukların amcası Çağlar Özcan (24), "Görenler bize ve polise haber versin. Hayatlarından endişe ediyoruz" dedi.

Filipinli Maria Danica, 5 yıl önce turist olarak geldiği Türkiye'de, ayakkabı satış mağazasında çalışan Hilmi Özcan (26) ile evlendi. Çiftin, Cihan Ada Özcan (4) ve Deniz Zeynep Özcan (2) isminde 2 çocukları oldu. Hilmi Özcan, 3 yıl önce tutuklanarak, cezaevine koyuldu. Maria Danica Özcan da 2 çocuğu ile birlikte Özcan ailesinin yanına yerleşti.

21 Ağustos Cuma günü Maria Danica Özcan, 2 çocuğunu da yanına alarak, bir yakınlarına gideceğini söyleyip, evden çıktı. Ancak anne ve çocukları geri dönmedi.

Çocukların amcası Çağlar Özcan, "Her yere baktık ama bulamadık. Polise kayıp başvurusunda bulunduk. Bulunması için herkesten yardım istiyoruz. Gören ve duyanlar insaniyet namına bize ve polise haber versin. Hayatlarından endişe ediyoruz" dedi.

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Berna Akkaya
Editör


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