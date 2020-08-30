Aydın'da kaybolan kişinin 6 ay sonra cesedi bulundu
Aydın'ın Bozdoğan iloçesinde 6 ay önce hakkında kayıp ihbarı verilen kişinin Kemer Baraj Gölü'nde cesedi bulundu. İhbar üzerine göle giden güvenlik güçleri, cesedin 6 ay önce kaybolan 45 yaşındaki Önder Gülhan'a ait olduğunu belirledi.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 6 ay önce gölde kaybolan kişinin cesedi bulundu.
Kemer Baraj Gölü'nde ceset görenler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Ekipler, sudan çıkarılan cesedin 6 ay önce kaybolan Önder Gülhan'a (45) ait olduğunu tespit etti.
Gülhan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Balık tutmak için 16 Şubat'ta Kemer Baraj Gölü'ne açılan Gülhan'dan haber alınamamış, ailesinin kayıp ihbarı üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlatmıştı.
Haber KaynağıAA